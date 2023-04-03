林家謙台上大玩改歌詞冧爆觀眾　林欣彤積極參與幕後製作

歌手林家謙、林欣彤、陳蕾、岑寧兒、樂團Dear Jane及MC $oHo & KidNey日前參與一個慈善演唱會，希望透過音樂振奮人心的力量，散播愛心與關懷的精神，延伸互助正能量，是次演唱會由MC $oHo & KidNey打頭陣，林欣彤（Mag）出場唱出多首具鼓勵性歌曲，她說：「我哋呢代成日講愛自己，我學到真正嘅愛自己係為自己負責任，唔過分依賴，唔過分孤立，我成日借用自己嘅歌，去鼓勵自己再鼓勵大家，I love you！」近日積極參與歌曲幕後製作的Mag表示，暫時正集中努力寫歌，她說：「其中一首由自己創作曲詞的新作會嘗試重型一點，無咁靜。」由細到大都相信都好想幫人的她，由中一開始已一次做義工，她說：「幫手湊小朋友、同佢哋畫畫，記得有次仲煮菜心炒牛肉，我依家領養咗兩隻狗狗都算一個長期義工，我同fans都有一齊做義工㗎。」絕對是愛心爆棚。

岑寧兒（Yoyo）上台一口氣連唱出4首作品，她又用靚聲讀出大會指定服務介紹後，笑問：「現場有無廣告業界？如果你哋想搵人錄VO我OK㗎。」Yoyo表示今年想有更多時間做新歌，更想爭取時間去旅行，她說：「開關後去過加拿大同台灣探屋企人，但未有時間去旅行。」林家謙出時全場歡呼，他先唱出《神奇的糊塗魔藥》，又即興在台上大玩改歌詞，將「當一個幸福的傻更更的你」改成「當一個幸福的嚟睇騷的你」，冧爆全場觀眾。當介紹《難道喜歡處女座》時，他又即興發揮天才本色，笑將歌名改成《難道喜歡白羊座》，最後他在台上瞓住唱首次表演的最新歌曲《小林不動產》，騷後他神秘預告：「月中會有好特別嘅演出，同一啲好奇怪嘅人，會有一啲好奇怪嘅performance。」

陳蕾出場，台下歌迷大叫其花名「豹哥」及「陳蕾世一」，最近忙碌出歌拍MV，又要做《全民造星V》的導師，5月中又會與MIRROR成員AK及Ian演出拉闊音樂會，她說：「希望到時間可以同Ian、AK夾舞，我自己有謎之自信，覺得自己可以郁到下，唔好跳太勁就OK。」如果有時間，她想去海灘執垃圾，她說：「見到海灘咁多垃圾好想幫下手清理，我唔怕曬黑，可以同埋歌迷一齊去。」實踐《窮人的薔薇》的創作理念！

壓軸出場的Dear Jane帶領全場氣氛去到最高點，將會推出大碟的DJ說：「希望暑假前會出到，仲會有啲唔同類型嘅演唱會。」而Howie想起小時候與朋友一起做義工的趣事：「遇到啲好曳嘅小朋友，真係好細個嗰時，咁有啲導師教我哋唔可以嬲，嗰時真係完全唔識得handle小朋友。」