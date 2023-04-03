湯怡讚麥秋成肯入廚　畀足100分！

排舞師麥秋成帶太太湯怡今晚（3日）到太古，出席有份演出的電影《燈火闌珊》特別場，湯怡指已在優先場欣賞個老公第一次電影演出，笑言一定給滿分，秋成說：「佢一向淨係讚好。」問到老公無可挑剔？湯怡說：「平時就太滋油淡定囉，可能我份人Chur啲。讚吓佢啦，佢近期學煮嘢，男人肯下廚好難得。」

秋成笑言入廚一半為太太，一半自然為囡囡：「太太識整蛋糕，我淨係識跳舞，都要學一門手藝，唔係喺個女面前冇地位。」湯怡則爆老公近期下廚試食增磅不少，拍照不時要縮肚，秋成說：「你跑步咁叻，又唔帶埋我去。」

同樣有份參與電影演出的蔡思韵（Cecilia）與新演員周漢寧亦有到場，而身在外地工作缺席的張艾嘉與任達華則透過短片打氣。其他出席欣賞首映的嘉賓包括鄧月平、伍允龍等。

憑電影獲提名金像獎最佳新演員的周漢寧受訪時，表示電影對他很重要，因等了很久有點壓抑，上映感到激動，而對新演員提名則保持平常心。講到演出若然有批評可能接受？他說：「OK㗎，我心臟好強大，好歡迎，意見可以令我進步。」

蔡思韵對於新片上映則稱沒有壓力，亦力撐周漢寧第一次拍戲，表現可謂超班，有場戲更被對方感動到眼濕濕，她說：「最深刻有場戲係要鬧佢，一個鏡頭落鬧足佢幾分鐘，一氣呵成。」講到她在金像獎沒有提名。問可會感到失望？她說：「唔會，都冇諗過，因為套戲主要講張艾嘉喪偶。」