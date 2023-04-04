【是日通勝】

農曆閏二月十四

癸卯年 乙卯月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、塞穴、掃舍

忌：交易、嫁娶、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、24、30

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

金牛座：伴侶需要空間，勿事事過問，應多予包容。

雙子座：投入感不足，若不改善，事業發展受影響。

巨蟹座：炫耀個人幸福冇好處，保持低調可避開是非。

獅子座：相信自己的投資眼光，太保守易見財化水。

處女座：財運欠佳，處理投資問題要參考不同意見。

天秤座：別妄想有不勞而獲的僥倖，謀事要付出心力。

天蠍座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：謀事要有責任心，敢於擔當才會有人賞識。

山羊座：職場上獲好口碑，但要記住滿招損謙受益。

水瓶座：事業運稍遜，謹記安守本分，勿自顧抱怨。

雙魚座：愛情運非常好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）狗 壓力大

鼠：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

牛：事業不順，接連遇上難題，手忙腳亂。

虎：身體疲累，建議放下工作，好好休息。

兔：有混水摸魚想法，小心走捷徑易闖禍。

龍：情緒不穩，易把不快發洩到別人身上。

蛇：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

馬：處變不驚，工作表現好得令人刮目相看。

羊：財運相當好，當機立斷，投資易有斬獲。

猴：頭腦清晰，判斷力強，工作如魚得水。

雞：運勢上揚，有機會在職場上找到知心友。

狗：是日沖煞，謀事有阻力，精神壓力大增。

豬：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

清明祭祖

今年的清明節是在4月5日星期三，作為後人子孫，多會在此日到先人墓地拜祭一番，以表達慎終追遠，也是孝心表示之一種，現講解一下掃墓時要注意的地方。

到了墓地，先清除一下雜草，最好可以將草連根拔起，尤其是墓前明堂位，若雜草太高太多，便遮住了明堂，這樣的話，容易導致財運欠佳。如墓碑上的字體褪色，便應重新髹好。

再看看墳墓周圍的結構是否完整無缺，墓地有否下陷偏側，碑石有否裂痕。若碑石有裂紋或墓地出現下陷的話，便需要立刻找人處理妥當，否則會影響後人之健康及家財，運勢也欠佳。

若後人子孫太多，本身墓地不夠企立，盡量不要企在人家的墳頭上，應企在其碑石之前的子孫堂為佳，也不可對人家的墳墓指指點點、說這說那，此乃大不敬也，恐怕會招來此墓鬼魂怨恨，繼而招來不幸。

最後便是燒冥錢衣紙給先人，最好是在有化寶爐的地方焚化，若無器皿盛載焚化衣紙冥錢，必須格外小心，同時亦要待火全熄滅方可離開，以免火種燃燒山林。