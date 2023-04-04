東方日報C1：Anson Lo壓軸表演　姜濤粉絲拉隊走

男團MIRROR人氣王姜濤的「姜糖」早前被轟只捧自己偶像欠「團魂」，前晚再惹是非！當Anson Lo壓軸出場時，「姜糖」火速拉隊大搖大擺離場，令睇騷視線受阻的「神徒」無名火起。而「鏡粉」的行為亦遭樂迷嘲諷失禮，完全不懂尊重歌手。

MIRROR中4位最高人氣成員Ian與Edan、Anson Lo（教主）及姜濤，獲邀參與西九一連兩晚戶外音樂節演出。大前晚是Ian與Edan參與演出，前晚則是Anson與姜濤，還有方皓玟、陳健安、獨立組合R.O.O.T、光頭幫、Matt Force等，但連續兩日都有樂迷在網上狂轟「鏡粉」不懂尊重其他歌手！MIRROR成員出場前，「鏡粉」未有入場，寧願聚集在場外傾偈，造成台下有大量空位，姜濤表演後，「姜糖」更被目擊拉隊走人，令壓軸出場的Anson對着空櫈唱歌。

前晚是姜濤腳傷後正式再踏舞台，冒雨與舞蹈員又唱又跳，炒熱全場氣氛。落力演出的他跳到大汗淋漓，耳機線更揈到打結，要工作人員上台整理。雖然他沒有開口說話，但演出後向粉絲作90度鞠躬。緊接是Anson跳唱《Mr.Stranger》，他穿上露腰裝相當搶鏡，又狂冧粉絲說：「我好掛住你哋，為咗鍾意我嘅人努力，係值得嘅！」

阻礙觀眾視線

但Anson登場時出現「姜糖」秒速拉隊離場的「盛況」，由於人數眾多形成一條長人龍，令在場一心捧教主的「神徒」視線嚴重受影響，期間有人不停大叫「走唔緊要，唔該踎低啲」、「嚟睇騷，唔係睇人頭呀，唔該個身低啲啦」等，可是「姜糖」不理「訴求」掂行掂過，惹來「神徒」火滾，批評「姜糖」行為自私，再次證明欠缺「團魂」。

事後不少「神徒」及「鏡粉」在MIRROR的群組洗版式喪鬧：「事實今晚係因為呢啲走嘅人影響我睇Show，喺呢個谷只係講番我睇到嘅嘢，但畀人話番我特登嚟嘈，話我冇喺現場」、「講咗幾次，可唔可以踎低行呀，冇人理我，繼續講電話」等，有鏡粉指：「1號嗰場，講真Edan出場都有人企起身，我都有叫人坐低，而人哋係真係坐低，所以我好感謝。」亦有連睇兩場的鏡粉指Ian與Edan演出當晚，兩班粉絲相安無事，互相支持對方偶像，未有出現退席潮，亦聽聞Ian、Edan及Anson私下呼籲粉絲要支持其他隊友，相比下「姜糖」的個性就比較自我，更有「鏡粉」爆料：「姜濤有冇教姜糖要有團魂就唔知，不過見姜濤喺個群組只識叫啲姜糖傳番啲片畀佢咋。」

鞠躬多謝「姜糖」

完騷後，姜濤和Anson分開受訪，姜濤表示覺得對不起粉絲，有感他們承受很大壓力：「鞠躬係For佢哋同呢段時間批評我嘅人，大家批評得好，希望以後我可以令大家驕傲多啲。」他稱腳傷差不多完全康復，又指新戲《12怪盜》已圍讀完畢，即將開拍，12子能一齊拍戲非常開心：「我角色有少少打，唔知算唔算超能力，但電影會誇張少少。」並希望自家服飾品牌月內推出。

而Anson剛由日本拍新片返港，會在港繼續開工，同時要拍《12怪盜》，但強調每星期有一日休息。對於MIRROR傳出「退粉潮」，他說：「我知道粉絲仲不離不棄咁支持我，近排支持力度仲好大，所以見到佢哋要多謝，同埋表達好愛佢哋。」

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