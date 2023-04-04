美麗華旅遊聯手瑞士國家旅遊局　推綠色旅遊

【特約報道】香港一開關，每日都有數以萬計的港人搭飛機去旅行，雖然玩得開心，但另一方面碳排放又持續上升，如何在兩者之間取得平衡呢？近日，美麗華旅遊和瑞士國家旅遊局、瑞士國際航空公司合作，推動可持續發展之旅遊產品「瑞士10天動感假期」，這個行程受瑞士駐香港總領事館支持，希望大家能從中感受到好玩又有意義的綠色旅遊。

美麗華旅遊總經理李振庭（Alex）表示，綠色旅遊是近年出遊的新模式，在玩樂之餘又能維護自然環境和當地生態。今次推出的「瑞士10天動感假期」，為客人安排了多個可持發展的活動，如前往貝林佐納「世界文化遺產」格朗德城堡，來一趟單車遊讓大家探索舊城區。之後乘搭吊車登上「世界文化遺產」阿萊奇冰川，並乘坐纜車與齒軌列車登上少女峰及健步行艾格小徑，暢遊充滿阿爾卑斯風情的「環保小鎮」米倫。亦會健步行至巴克湖，讓客人自備美食在湖邊野餐，還會乘坐黃金快車從茵特拉肯前往琉森，飽覽群峰、峽谷和湖泊等優美風景。

除了前往綠色景點，其他細節亦不容忽視，例如今次選擇乘搭的瑞士國際航空公司，是首間使用可持續航空燃料（SAF）的商業航空公司，該公司設定了2個生態目標，一是2030年將其二氧化碳排放量從 2019 年的水平減半，並希望於2050年實現二氧化碳淨零排放。另外客人會入住有瑞士國家旅遊局認可的環保酒店。美麗華集團酒店及服務式公寓總監韋瑞民指酒店是大量消耗生活必需品的地方，單是每日房內丟棄膠樽的數量便很驚人。現時很多酒店都着手改善，The Mira Hotel便從細節做起，房間已改為供應玻璃水瓶，再加上妥善處理廚餘等措施，為環保出一分力。參加「瑞士10天動感假期」的旅客，若於出發前自備水樽，可獲Mira Dining HK$200現金券，可於美麗華集團旗下餐廳使用。Alex指稍後會將上述優惠推廣至其他國家的旅行團，鼓勵客人旅程時自發性攜帶水樽添水，代替購買即棄膠樽裝水，建立綠色生活習慣。

瑞士10天動感假期（EWST10）

行程：「世界文化遺產」聖加侖修道院、聖莫里茲、「環保小鎮」米倫、少女峰、巴克湖健步行、單車游走~貝林佐納舊城區、「世界文化遺產」阿萊奇冰川、洛加伯特高山溫泉、乘坐黃金快車、茵特拉肯、琉森、蘇黎世（選乘瑞士國際航空）

成團出發：5月3日

熱門出發：6月7日，7月15、19日， 8月12、16、30日，9月13、23、25日

團費：$26,999起 （網上價）

查詢：8200 2299（美麗華旅遊）