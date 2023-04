前港姐冠軍馮盈盈屢傳被無綫雪藏,最近同時兼顧學業及幕前工作嘅佢,呢日晒出練瑜伽嘅照片,見佢着上桃紅色Bra Top配緊身運動長褲,做出倒立動作,大騷身材曲線。佢又以英文留言,指:「When your life turns upside down, adjust your view and do a headstand. It's all about finding your balance.(當你的生活發生翻天覆地的變化時,調整你的看法,倒立。這一切都是為了找到你的平衡點。)」即引起網民無限解讀,再惹揣測:「你意思係咪雪藏?」