復活節歎下午茶　加添歡樂體驗

復活節放一個長假期，相信街道、餐廳人山人海，行到攰抖一抖，去飲番個下午茶最好不過，坊間有餐廳除供應主題茶點外，部分還安排了活動與眾同樂，為客人加添獨特體驗，女士和小朋友都啱，飲個下午茶都可以好歡樂。

為兔兔上色

下午茶除了有各式精緻小點，還可以結合不同的活動。意大利餐廳COVA和手作教室Myosotis Flower合作，在4月8日及9日於尖沙咀合辦藝術工作坊，客人可品嘗經典下午茶，包括有水牛芝士伴帕爾馬火腿、鵝肝圓撻、煙三文魚配刁草芥末醬、Tiramisu、水果圓撻和朱古力等美食。另外，導師會教大家以塑膠彩為兔兔擴香石上色，再加保鮮花裝飾，為自己打造出獨一無二的小家品，作節用留念，大人和小朋友都啱玩。

奉旨搗蛋

復活節除了兔子外，雞蛋也是重要的主角，香港四季酒店The Lounge於4月7日至10日推出節日下午茶，酒店行政糕餅總廚Ringo特別以春日和復活節作主題，打造出趣致的甘筍蛋糕、小雞法式蛋白杏仁餅、煎蛋模樣的杧果希臘乳酪糕、森林雜莓朱古力蘑菇和檸檬雪糕十字包等甜點。到時每枱會有一個搗蛋朱古力，客人即場敲開，可享用內裏的棉花糖和迷你復活蛋，夠晒驚喜。Gallery的復活節下午茶則會供應即席烹調的南美薄餅伴焦糖牛奶、森林雜莓及蛋奶酒雪糕，另外還有意式香檸檬雲呢拿奶凍、朱古力酥皮撻和青蘋果杏仁蛋糕等，加指定價錢還可無限暢飲香檳，氣氛更熱鬧。

靚景襯托

下午茶點除夠吸引外，餐廳環境也是一個重要指標。經翻新的香港麗晶酒店，各餐廳在今個復活節也推出主題菜式，如The Steak House於4月9日有4道菜午餐、港畔餐廳於4月7日至10日推出主題自助餐，麗晶軒也供應8道菜午餐。至於能飽覽維港景色的大堂酒廊，行政糕點總廚Andy就有一系列特色糕點推出。選用加勒比66% Valrhona朱古力忌廉、焦糖可可豆和榛子果仁糖打造的「可可」，「胡蘿蔔」是甘筍蛋糕，椰子蛋糕由杧果青檸醬、椰子慕絲和椰子焦糖脆粒組成。意猶未盡的話，還可以將美味的復活節森林蛋糕買回家慢慢歎。

和閨密約會

和閨密喝下午茶，精緻和打卡是個重點。W酒店WOOBAR於4月7日至10日推出「Egg-stravaganza」滋味復活節下午茶，型格的下午茶架擺放了兔子造型士多啤梨慕絲蛋糕、提拉米蘇復活蛋、三文魚籽復活節魔鬼蛋等主題點心和甜點，另外還有拔蘭地蟹肉沙律三文治和鵝肝慕絲酥板筒等鹹點，邊打卡邊品嘗，最是寫意又減壓。