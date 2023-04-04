東冲有料到：可能因為曼谷酷熱天氣和壞空氣引起的一些問題

隨着泰國回復正常通關，很多旅遊節目都前往當地取景。最近我的香港朋友便帶同了香港的攝製隊前來拍攝，有幸前往拍攝現場探班，令我有了新的體會——原來自己一直以來使用泰國本地人攝製隊是犯了大錯！前來拍攝的香港攝製隊清一色是年輕人，心裏似乎都有團火，某些情況的處理手法跟當地攝製隊可謂南轅北轍。例如採訪夜市時因有遊客阻礙了拍攝，香港攝製隊便馬上大聲疾呼出言制止，反觀泰國攝製隊在相同情況下卻對旅客十分禮讓，就是這樣往往令拍攝進度有所延誤！

聽聞當節目中的嘉賓表現未如理想時，香港攝製隊亦會理直氣壯地嚴厲指導一番。但我的攝製隊卻毫無反應，NG了只會笑笑口說「沒關係、再來一次吧。」這樣又再影響拍攝進度！

當日跟某傳媒猛人一同探班，可能由於天氣悶熱或霧霾指數偏高的關係，令大家難免心煩氣躁，在拍攝前我們跟節目主持人Social之際，忽然被香港攝影師大喝了一聲行開，令我們大感愕然！我倆最後只好狼狽離開，反觀我的攝影師就從未如此威猛，有香港朋友前來跟我打招呼拍照，他們都只會讓我完事後才讓我入鏡，這無疑會令拍攝進度受阻！

難怪我的拍攝進度那麼緩慢！

心裏有團火是十分重要的，我跟自己的攝影隊都是「老鬼」了，已經跟不上時代。早前我參與資深製作人楊紹鴻的舞台劇演出時，也從未看過他高聲就地呼喝劇組或演員。楊生，你這一套似乎已經過時了，要學學現在年輕人的處事方式啊！

其實真的要有一團火才能做出好的製作（一定係除非唔係），希望這班來自香港的攝製隊能拍出高質又高收視的節目。提起收視，小弟真的沒有多少資格評論，自己的節目在J2台只有4點幾的成績，實在沒有Quali畀意見及說三道四談論製作……希望大家下次到訪泰國時，沒有碰上天氣悶熱或霧霾指數偏高的問題，免得傷身或令到自己及其他人不快。

胡慧冲