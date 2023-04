坂本龍一前妻追悼　YOSHIKI用琴聲憶故人

有「教授」之稱的日本音樂大師坂本龍一,上月28日於東京的一間醫院內病逝,終年71歲。他離世前為德島縣神山町一所私立高等專門學校創作的校歌,成為其最後遺作。據知歌曲尚未完成編曲,但坂本已與世長辭。該校前日(2日)舉行開校儀式,便播出該首作品。

跟他離婚17年的第二任妻子矢野顯子,今日(4日)在社交網以英文留言追悼前夫:「Dearest Ryuichi, Would you like to play piano four hands together again?I miss you very much.」68歲的矢野是日本創作女歌手,1980年未婚為坂本誕下女兒坂本美雨後,雙方於1982年結婚。其後因坂本搭上女助手並誕下私生子,2人於2006年正式離婚。

此外,樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI,昨日(3日)在東京驚喜出席當地企業的新職員入職儀式時,即席以鋼琴彈奏坂本為電影《戰場上的快樂聖誕》( Merry Christmas, Mr. Lawrence)創作的同名名曲,追悼對方。另一方面,YOSHIKI流出與樂天會長三木谷浩史跟一名有黑幫背景的毒品拆家的街頭合照,令形象受損。據知相片攝於2017年,YOSHIKI代表律師回應,稱只是要求合照的一名粉絲,強調並不認識對方。