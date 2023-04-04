梅啟明探梅媽遭攔截　圖硬闖發爛渣大鬧醫院

已故天后梅艷芳胞兄梅啟明，早前於餐廳工作期間跌倒一度昏迷，留醫13日後通知傳媒今午（4日）出院。原本約定下午一時現身，最終到下午二時三十分才見人，受訪時他聲稱自己冇氣，又表示：「照咗肺有黑點，左手同左腳好痹，仲未照磁力共振，所以未知咩事。（擔心肺癌？）唔擔心得咁多，生命嘅嘢天注定。」

他又主動提到有人懷疑自己「呃工傷」，且爆粗謂：「X街，你哋幫我打佢幾巴，邊係人講㗎？公司通知咗勞工處，未知賠償問題，我返工每毫子都有血有汗嘅。」他又指留院期間與梅媽曾視像通話：「佢仲攬住我女朋友傾咗幾個鐘同食飯，佢叫我出院就去搵佢。佢話冇講過同我脫離關係，所有嘢都係我個姪仔同佢個貼身姑娘搞出嚟！」

自稱兩年未見過梅媽的他，叫傳媒陪同搭的士到梅媽下榻醫院，抵埗後更於醫院門外致電母親，惟打了數次都被cut線！及後他打算直入醫院，卻遇上醫院保安攔截，期間有病人聯絡主任向他解釋是病人拒絕接見，他即中氣十足發爛謂：「係病人叫我嚟嘅，佢唔見我？我要求同佢通電話！」該主任進出多次溝通，最後表示：「病人唔想你探病，亦唔想同你通電話。」梅啟明大聲說：「你講啫，我懷疑你哋禁錮病人，假傳聖旨，我要報警，叫你哋護士長出嚟，我要見佢。今日我見唔到病人，我唔會走！」

雙方周旋約15分鐘後，梅啟明意圖強行步入醫院，繼續遭攔截時，他聲稱要去洗手間及睇醫生。期間他與保安發生少許碰撞，即高聲說：「做乜推我？我啱啱出院咋！」及後他坐在醫院大堂，不肯離開。