瞓身演出獲回報！蔡卓妍憑《神探大戰》華鼎獎封后

第36屆全球電影和電視藝術華鼎獎日前圓滿結束，蔡卓妍（阿Sa）憑英皇電影《神探大戰》榮獲「華語電影最佳女主角」。

電影中阿Sa飾演女警，雖然片中有大量跳車跳樓及跳海等危險鏡頭，不過阿Sa主動提議不用替身，親身上陣，獲導演大讚專業。除此之外，一向以靚女造型現身的她不顧形象，拍攝被林峯虐待的戲份時，她僅穿上內衣褲，逃亡時又要赤腳行屎渠，絕對是瞓身演出。

一直以來，阿Sa均是電影頒獎禮的常客，多年來獲得不同電影頒獎禮的女主角獎項，對於今次再次獲得女主角獎，阿Sa表示十分感欣，並承諾會更多好的作品回報觀眾，她首先多謝華鼎獎及所有評委，隨後向多個單位作出致謝，她說：「多謝導演韋家輝、編劇陳偉斌、麥天樞、監製朱淑儀、多謝成個團隊，多謝所有演員。能得到大家的幫助和肯定，能和這麼優秀的團隊合作，是我演員路上的十分幸運的事情。我會懷着感恩的心，打拚的韌勁，繼續呈現更多精彩的角色和作品。」阿Sa表示今年將會有多部電影上映，她說：「會放更多時間喺電影上，嚟緊會有《金手指》，亦將會拍攝《新警察故事2》，希望有更多好嘅作品帶畀大家。」