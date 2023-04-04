Ian期待「打邊爐」開騷　AK向陳蕾表白：一直好欣賞佢！

由MIRROR成員江𤒹生（AK）、Ian（陳卓賢）跟陳蕾㩗手參與的拉闊音樂會，將於下月中舉行，三人拍攝宣傳片，講述自己最想與拍檔在拉闊台上做的事，由於AK得知陳蕾曾在過往的演出中加入「打機環節」，所以他也很想與對方在台上一起玩遊戲機，而Ian則表示自己很想吃火鍋，可惜一直沒有時間，所以提議在台上打邊爐，並提出可以在等食物煮熟時唱歌，惹得一旁的陳蕾興奮地說：「好好喎！」陳蕾最初提出想打乒乓球，但由於自己並不擅長，加上她又從AK口中得知Ian並不懂游泳，所以笑言大家可以在台上一起表演游泳。

如果要為是次限定的3人組合取一個團名，AK率先提出以星座命名，指出Ian是雙子座、陳蕾是天蠍座，而自己是天秤座，所以團名可以取為「雙天」；陳蕾則提出可以在大家的名字中抽出一個代表的字母，例如取AK英文名字Anson讀音的N、Ian的E，而她自己是P，所以團名會是「NEP」；Ian提出「江陳²」，笑指自己的想法欠缺誠意，故三人均表示想讓觀眾透過投票，挑選他們心目中的團名。

假使要以「無限」為開首的形容詞來形容拍檔，AK及Ian分別以「無限才華」及「無限霸氣」來形容陳蕾，AK更借機表白：「因為我由以前到依家一直都好欣賞佢！」陳蕾則指AK及Ian擁有「無限時間」，豈料Ian表示自己不想擁有無限時間，而AK則以「無限靈感」來形容Ian：「因為我知道佢喺創作上嘅靈感係可以好快手！」最後，三人在短片完結前，再次作出介紹：「大家好，我哋係NEP！」