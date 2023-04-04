XODIAC兒童節贈興　SING童年照滲星味

今日是兒童節，由香港打造的首隊K-POP男團XODIAC，隊中有「港仔」成員SING，SING孖同門兄弟齊齊「迎節」晒得意童年照。作為隊中「門面擔當」的SING細細個已眼仔睩睩，與現時一樣生得青靚白淨，BB時期的他穿上牛仔工人褲配紅色背心及cap帽，甚具明星相，難怪一早已定下做男團成員的目標。他更自爆兒時瘀事，原來他自細就不喜歡用尿片，有時偷偷趁家人不留意時極速除掉尿片，並在兩個鐘頭內連環瀨了四次尿，搞到屋企人一日內換了四次床單，這個瀨尿經歷令他留下深刻印象。

至於身為總隊長的LEX細個時顯得活潑好動，即使未企得穩都可以見到他對一切充滿好奇心的樣子，與現時成熟內斂的性格有點差別。原來LEX細個時不時被家姐迫着裙跳舞，所以令他自少就培養出跳舞的興趣。

另一隊長HYUNSIK和同門藝人LEO亦開心share他們的童年照，香港籍的LEO細個時有點baby fat，臉圓圓的得意樣與現時弗爆身形有明顯分別，他原來是「奶精」一名，小學一年級才戒奶，幼稚園時期日飲6次奶，愛奶程度更誇張到搶同學仔的奶飲，認真搞笑。