聞鏡粉不和感無奈︱Edan勸互相尊重　Jer身教做榜樣

MIRROR成員Edan、Jer今日（4日）聯同毛舜筠、余香凝等出席主演的電影《死屍死時四十四》的謝票活動。Edan和Jer對姜濤、Anson Lo日前演出音樂節，姜濤粉絲「姜糖」不等AL演出就拉隊離開，似對AL有欠尊重，Edan指自己不在現場，故不太清楚，Jer直言如果屬實不太好，Edan說：「無論MIRROR隊友又好，其他歌手都好，都要互相尊重，大家都有自由選擇，有嘢做離開絕對冇問題嘅。」Edan形容MIRROR是命運共同體，不能分割，深信他們團結，粉絲都能團結一致便更加好。

對於鏡仔的粉絲不和事件不時發生，Edan認為每個成員有各自做法，不方便評論，私下亦沒有傾談此話題，他語帶無奈說：「唔係講完粉絲就聽，係個人選擇。」兩人表示會盡量教育粉絲，Jer亦會身教做好榜樣：「我睇騷一定唔會中途離場，都會避免影相受訪，擔心會影響到表演嘉賓。」

談及下月底鏡仔舉行粉絲聚會又掀風波，有指MIRO會員都可獲得直播門票，網上免費任睇，若有幸被抽中入場的會員，就要另繳480元入場費，被指對入場人士欠公平，他們指這是公司制度，無權干涉，開心開通網上直播，Edan說：「唔怕唔公平，現場氣氛始終唔同，近啲見面係有分別。」Jer自嘲是小薯茄，未必有能力向公司要求改制。