二刀流美女 波大尻又圓

早排喺世界棒球經典賽（WBC）大出風頭嘅日本棒球巨星大谷翔平，被指擁有「二刀流」嘅實力，無論投球、打球都咁犀利，而喺日本寫真界亦有所謂「二刀流女優」，意思指佢哋集兩大優點於一身，就好似東雲海，波大尻又圓，吸引力絕對勝過一班單靠巨乳食胡嘅女優！

三美佳人

金無足赤，人無完人！喺日常生活中，有冇見過「樣靚身材正」嘅女仔喺身邊出現？查實能夠遇上靚女已經唔容易，仲要身材正，真係難上加難，但喺日本寫真界，呢類女仔經常出現，今年26歲嘅東雲海就有辦你睇！曾被歸類為「清楚系美少女」嘅東雲海，係小弟呢期最鍾意嘅寫真女優之一，一嚟佢個樣生得甜美，就算以眼鏡Look示人，依然艷光四射，二嚟佢心口對G奶好有分量，質感天然，襯上雪白嬌嫩嘅肌膚，簡直正到痹，再加埋佢有個39吋巨尻，又大又圓，成個飽滿嘅蜜桃，令人難以忘懷！由於阿妹嘅美乳同美尻咁優質，所以被稱為「二刀流女優」，但計我話，以佢嘅美貌，稱為「三刀流」會更加貼切！

露胸喪砌

讀大學嗰陣，東雲海成日將啲靚相放上社交網，因而被星探發掘，但佢喺畢業後，冇立即投身模特兒界，反而去咗一間攝影器材公司打工，後來因業績下滑，令佢決定轉戰寫真界，喺2020年推出第一隻寫真碟。自從成為寫真女優，東雲海嘅成績卓越，唔止銷量理想，又喺雜誌舉辦嘅「美尻偶像總選舉2020」贏得冠軍，之後仲喺「你選擇的偶像2020」呢個頒獎台上連奪新人獎、美尻獎同埋MVP獎！

順帶一提，身材驕人嘅東雲海亦係一位得到廣大網友支持嘅網紅，理由係佢平時好鍾意砌模型，不時喺自己嘅視頻上載砌模型片段，仲要每次出鏡都換上低胸衫，搞到酥胸半露，難怪引起唔少模型迷注意。