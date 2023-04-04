安俊豪重拾入行初衷　賣力跳足12小時拍新歌MV

歌手安俊豪（Simon）推出新跳唱歌曲《ON FIRE》，Simon表示新歌以「覺醒」為概念，以「拾回、改變、重生」這個三大循環，作為歌曲的中心思想，更以三角標誌作為今年度歌曲的symbol，他更表示「三角形」標誌是對他有特別的意思，因此導演更刻意以三角形貫連歌曲與MV，他說：「三角形乃代表『天、地』之間嘅連繫，帶住神秘嘅意思，連我身上嘅第一個紋身都係三角形標記。」

Simon表示作為歌手很多時候，都會很容易迷失及有不安全感，因此在製作這首歌前，他去了兩個旅行，在旅行中不斷反覆思考自己想展示甚麼的面向給大家睇到。他說：「今次喺旅程中，諗番當初入行時，第一首歌想以跳唱示人，所以返到香港，即着手籌備《ON FIRE》呢首跳唱歌曲，希望喺拾回自己嘅初衷同時，畀大家感覺到我呢團火。」

首歌的中心思想是描寫大家在面對挫敗時，即使如被火燒一樣的痛苦，但只要堅守初心，一樣可以火裏重生，開創屬於自己的路途，因此在封面設計時，ON FIRE字樣的顏色，沿用逃生門出口的經典綠色，以表達「只是堅守信念，就能找到出路」。

今次跳唱歌曲，找來排舞師Rock Sir再度合作，並找來8位舞蹈員伴舞，為了今次新歌，仲花足了一個月排舞，他坦言跳唱最難的地方，除了舞蹈外，是需要Chok樣，他自嘲每天要對鏡練習，避免樣子太猙獰，當中他感謝Rock Sir給了他更多意見及信心。在MV拍攝當天，氣溫只有8度，他除了在特製的三角形水池跳舞外，攝製隊更Book了水車，模擬落雨濕身，令節食多時、減了十五磅的他真正面對飢寒交迫。

MV中Simon換了四套服裝，與8位舞蹈員連續跳足十二小時，前後共花了兩日拍攝共40小時拍攝，希望大家都能睇到他及團隊的這團火。