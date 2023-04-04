我哋梗係比鮮花更嬌美啦！（互聯網）

鮮花配美人呢個配搭好老土？咁你未免太睇小四仔片廠嘅創意喇，只要運用得當嘅話，隨時會拍出極具官能刺激嘅精彩作品，就好似今次推介嘅3套作品咁，令人睇到蠢蠢欲動呀！

鮮花傾情

好難冇見過揉合浪漫及愛情元素嘅四仔作品，故此當片廠21 Sextury Video推出《Her Red Rose》時，即引嚟唔少四仔迷嘅性趣。搵嚟Ginebra Bellucci、Alexis Crystal、Kate Rich等多位靚女脫星參演，故事以一間花店為背景，花店老闆娘Ginebra Bellucci每日幻想有位型男嚟買花並向佢搭訕，跟住譜出一段浪漫嘅愛情故事，不過隨住故事嘅發展，佢陷入現實與幻想之間嘅矛盾，究竟佢最後能否圓夢？咁就要大家自己睇喇！

冧女絕招

冧女絕招係乜？送花相信係其中之一。至於單憑送花就可以冧到女神上床，當中秘訣有啲乜？想知嘅話，就要睇由Slayed出品嘅《Boss #2》喇。由Sophia Leone、Emma Hix、Alexia Anders等脫星演出，故事發生喺一間辦公室內，女多男少之餘，每位靚女都相當高質，正所謂「近水樓台先得月」，鹹濕波士便趁機對一眾靚女發動攻勢，第一步就係送花！對於鹹濕波士嘅瘋狂追求，眾女又會點反應？作為四仔嘅劇情，大家都知結果會係點啦！

調情高手

跟心儀對象約會，男士點可能兩手空空呢？難得仲要係去女方屋企作客，咁送花都唔過分吖，而喺呢套Girlfriends Films炮製嘅《Coming Home To Her #2》中，男主角就係憑一紮花令到心儀對象心花怒放，仲甘願上床曳曳添！找來Helena Moeller、Katy Rose、Cindy Shine等索女脫星演出，佢哋嘅調情功夫一流，加上表現投入又肉緊，足已令四仔迷睇得興奮無比。

碟評

鮮花加靚女呢個配搭本身已浪漫感十足，再加埋情慾演出，更係令四仔迷睇得滿足。喺3套作品中以《Her Red Rose》嘅劇情令人印象深刻，喺幻想同現實間嘅情慾穿梭，相當考導演嘅拍攝功力，加上浪漫嘅愛情橋段，係一套相當高質嘅作品。