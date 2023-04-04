撐新酒店開幕　光希晒波邊撼安妮希芙威

日劇天王木村拓哉與歌手老婆工藤靜香所生的20歲細女光希，15歲時挾「最強星二代」之名入行做模特兒。入行近5年的她，形象愈來愈大膽。昨日(3日)，她出席代言珠寶品牌在東京開設的首間酒店開幕儀式，穿上蜜桃色的背心長裙上陣，前面看似密實，背後卻露出大片玉背。疑似真空上陣的她，轉身彎腰時更露出波邊，成功大搶風頭。她大讚酒店房間可以看到富士山，希望下次可以帶同家人前來留宿，欣賞美景。

當日盛會星光熠熠，同場還有名模富永愛、女星米倉涼子、山田優、男星山下智久、渡邊謙及專程飛到日本的美國女星安妮希芙威（Anne Hathaway）。光希之後換上黑色娃娃裝短裙與眾嘉賓影大合照，但一雙O腿即時扣晒分。

此外，木村所屬組合SMAP自2016年不歡而散後，當地電視台為怕得罪尊尼事務所，五子舊片段一直絕跡公仔箱。但TBS電視台昨日(3日)慶祝音樂節目《CDTV》播放30周年，破禁播出SMAP昔日演出片段，勾起無數觀眾集體回憶，當晚節目還有尊尼組合KinKi Kids、King & Prince及女歌手濱崎步等擔任嘉賓演出。