【是日通勝】

農曆閏二月十五

癸卯年 丙辰月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：安門、掃舍、沐浴

忌：開渠、移徙、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、35、37

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：自私冇好處，易因利益分配不均而惹上是非。

金牛座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功的希望。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

巨蟹座：付出努力有助扭轉頹勢，運氣非決定性因素。

獅子座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡有利事業。

處女座：接連收到好消息，不妨跟身邊人分享喜悅。

天秤座：趁放假做運動，對身心有益，勿再偷懶了。

天蠍座：健康無大礙，但注意節食收身易弄巧成拙。

人馬座：有志者事竟成，善用好運氣，為目標奮鬥。

山羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

水瓶座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

雙魚座：幸運指數包尾，別沮喪，謹記希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）豬 多阻滯

鼠：意外頻生，只要冷靜面對就能化危為機。

牛：得力助手及時現身，遇上困難也不用怯。

虎：為人處事我行我素，易招人討厭和反感。

兔：粗心大意，判斷力弱，不宜做重要決定。

龍：被優秀異性包圍，好好挑選意中人吧！

蛇：人際關係好，事業發展勢必如虎添翼。

馬：心情煩躁，渾身不自在，易胡思亂想。

羊：珍惜好運，抽空自我增值，多勞多得。

猴：對工作充滿熱情，面對競爭毫無懼色。

雞：懂得隨機應變，毋須為工作問題憂心。

狗：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

豬：是日沖煞，謀事受阻，賠了夫人又折兵。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖鼠者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

基本上，肖鼠者是機會主義者，廣東俗語之「騎牛找馬」，最能形容肖鼠者的談戀愛態度了。但肖鼠者並非喜歡「一腳踏兩船」，只是一日還沒有完全確認對方是否適合自己，他們還會有所保留而已。

其實肖鼠者一旦找到真正的心頭好，他們會願意一心一意待在對方身邊，只是肖鼠者很多時一身兼數職，以致容易忽略伴侶，反而令對方受不了而萌生去意。肖鼠者也很少死纏爛打，如果發現伴侶有變心之象或雙方關係轉淡，而且努力過後仍未能改變現狀，他們很有可能會主動結束關係。

‧男性貼士

肖鼠的男性在事業上大多數屬於進取型，因為與伴侶相處時間不足，容易以金錢和物質來逗伴侶開心，但這一招並非人人皆接受，應當注意時間之分配，才能長遠維持一段穩定的關係。

‧女性貼士

肖鼠的女性在選擇伴侶方面有不少要求，經濟能力往往是首要之考慮條件。她們也很重視談情說愛的環境及氣氛，若要追求她們需特別注意這一點。而肖鼠女性一旦嫁作他人婦，便會把家庭放在首位，把家裏打理得井井有條，令丈夫可以安心工作。