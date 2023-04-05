林凱恩博「翻身」學生妹變冶艷女　挑戰兩極角色

藝人林凱恩早前被傳扭計拒續約，因而被無綫投閒置散，不過近日她於劇集《隱形戰隊》上演悲劇戲碼，除了純情學生妹及性感濃妝扮相，加上內心戲連場，務求藉此博得谷底反彈！

憑處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋的林凱恩（Iris），早前被傳因拒續約而遭飛出《愛》劇組，被調到主持資訊節目《流行都市》，連早前播出的賀歲劇《黃金萬両》亦淪為大茄。不過近日她於劇集《隱形戰隊》飾演郭子豪的中學師妹，同時亦是一名悲劇人物，角色甚有發揮。

由學生妹演起的Iris，造型傻更更又帶點純真的害羞模樣，一場當眾向子豪示愛的戲份，滿臉委屈的她喊得楚楚可憐，被讚演技自然，其眼鏡Look亦十分可愛。此外，劇中的她疑似捲入神秘組織及有不良嗜好，不時被指示作性感打扮及濃妝亮相，與學生妹造型截然不同，她受訪時直言演繹時甚有難度：「今次角色最大挑戰係要將呢個悲劇人物經歷嘅所有嘢，喺短短幾集表達晒出嚟，既要畀人感受到佢遇番以前愛人嗰種喜悅同夢幻，亦都有好多其他唔同程度嘅複雜情緒要處理，所以要事前做好多功課。」她指單是學生妹造型已花盡心思：「自己最鍾意學生Look，因為同以往嘅靚女造型唔同，想做到一種宅女迷妹嘅感覺，事先都參考咗好多唔同角色，造型上係特登設計得老土少少同埋化多啲痘痘，令到角色感覺更加冇自信。」

而前晚播出的劇情另一焦點，是唐詩詠與馬國明復合成功，還上演「火辣」床戲，期間加插了「浪漫小屋」感人戲碼，劇中唐詩詠為求馬國明原諒，將「小屋」模型變成真實版，而劇組為了相關場口，花了半個月時間尋找「小屋」模型，以及與模型相似度甚高的陳設及裝修，認真唔簡單。