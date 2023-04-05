美麗華旅遊與湖北省文化和旅遊廳　打造旺角旗艦店為賞櫻打卡點

【營業資訊】湖北自然風景秀美，擁有許多天然景觀和歷史文化。當中之武漢、恩施、神農架、宜昌、十堰、隨州和襄陽更是湖北旅遊的熱

門城市，如武漢之東湖公園黃鶴樓、江漢路步行街、宜昌之三峽大壩、恩施大峽谷、武當山金頂等為熱門景點，吸引了眾多國內外遊客前來觀光旅遊。

湖北享有世界三大賞櫻勝地之美譽。現正值賞櫻季節，美麗華旅遊與湖北省文化和旅遊廳攜手合作宣傳湖北旅遊，美麗華旅遊旺角旗艦店亦配合春天櫻花季節，化身為期三個月的【極目楚天 鍾情湖北形象體驗店】，更設有櫻花樹打卡位，讓旅客可以率先在香港感受浪漫春日櫻花，彷彿置身春日湖北櫻花樹下落櫻飛舞的美麗情景。

美麗華旅遊旺角旗艦店【極目楚天 鍾情湖北形象體驗店】已正式開幕，由美麗華旅遊總經理李振庭先生、湖北嘉程國際旅行社總經理齊海濤先生及湖北省文化和旅遊廳代表團一同主持開幕禮。

為了配合主題，美麗華旅遊更推出一系列全新湖北旅行團，讓客人多角度深入體驗湖北，一一細味壯麗山水風光。

武漢4天賞櫻純玩團 (CEEA04)

行程前往黃鶴樓、東湖公園賞花、遊覽土苗文化風情旅遊區「錦裏溝」、復古風情歷史文化街「漢口裏」、夜遊江漢路步行街、楚河漢街等。亦會品嘗新派楚宴、庭院生態宴、武昌魚風味、土家特色、湖北風味等美食。

熱門出發：4月6日

團費：$3,249 起 (網上價)

武漢、荊州、宜昌、長江三峽大霸 直航純玩 5天 (CEEB05) (CEEB05)

直航往返從香港武漢，全程入住當地5星標準或國際品牌酒店。 暢遊於「蔡甸花博匯」欣賞四季花海、前往荊州古城牆遺址、新三峽大壩、 並乘遊船暢遊【兩壩一峽】

熱門出發：5月 7、21日、6月4日

團費：$4,249 起 (網上價)

武漢土家族發源地【恩施】

獅子關、女兒城、恩施大峽谷純玩深度 、恩施大峽谷純玩深度 5 天團

恩施大峽谷，被專家譽為與美國科羅拉多大峽谷不相伯仲，景色震撼。獅子關景區，為恩施新晉網紅聖地，電影《穿越寒冬擁抱你》-拍攝地，並遊覽水上浮橋，齊齊打卡。在土家女兒城，感受三千多年的土苗文化。 選乘直航客機往返從香港武漢，武漢往來恩施乘和諧號列車，全程入住當地 5 星標準或國際品牌酒店、品嘗新派楚宴、土家風味宴、恩施摔碗、酒吊鍋宴、 武昌魚風味宴、恩施洋芋飯等特色美食。

熱門出發：5月7、21日、6月

團費：$4,849 起 (網上價)

世界文化遺產 道教聖地【武當山】

神龍架、襄陽、武漢、和諧號高速鐵路 6 天團(CEED06)

武當山是中國著名的道教聖地，坐擁 72 峰，抱 36 岩，挾 24 澗，宮觀無數。旅程乘坐纜車登上「武當山金頂」。傳說華夏始祖炎帝神農氏曾在這裏搭架採藥，神龍架因此而得名。山中樹木茂密，保留著洪荒時代的景色，動植物資源豐富，是世界自然遺產。前往神農架【天燕、官門山、神農頂、神農壇、天生橋】欣賞美景。更會一睹劉備三顧茅廬之地，「襄陽古隆中」，三國時期傑出的政治家、軍事家諸葛亮的躬耕隱居地。

團費：$6,249起 (網上價)

報名熱線：8200 2299

牌照號碼：352742