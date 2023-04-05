主動敲門搵商家　張文慈人生大學畢業

藝人張文慈（Pinky）近兩年集中火力在內地發展，期間種種經歷令她不知不覺中扭轉了人生及價值觀。以往鍾情粉紅色的她， 如今愛用紫色來形色刻下心態：「其實35歲過後，我都忘記咗自己實際年齡。細個嘅時候一定好有少女心，鍾意粉紅色，但依家覺得太鮮艷，而紫色畀到人優雅嘅感覺，比較啱依家嘅我！」

過着「紫色人生」的Pinky，由過往的愛依靠別人及出了名的膽怯，變成如今「可以比任何人更牛」：「坦白講，呢3年大家都過得唔容易，而我呢幾年嘅經歷，好似突然間上咗人生大學咁，仲覺得以往嘅人生好似白行！依家嘅我做直播帶貨，完全唔驚困難，會主動敲門去搵商家，叫佢哋畀貨我帶，畀人拒絕一次唔緊要，咪繼續囉，直至人哋首肯為止 ，我仲要兼顧埋客服、驗貨及事後跟進，真係要學習各方面嘅生活知識，先可以應付同人嘅溝通。（睇嚟可以自己做生意喎。）應該可以，工作養到我勇敢咗。」

出名怕黑的她，如今竟可以獨立住一間酒店房，平日甚至會「兼職」貨件搬運工作，不過她形容自己懂得作息有時：「百忙中都會停下來享受沿途風景，會識得自己抽時間去旅行，好似之前去咗九寨溝觀光，過年嘅時候又首次成家人一齊去台灣旅行，氹到爸爸好開心，佢比我更加鍾意玩，活像大細路。其實依家無論有冇錢，我有信心都可以活得好精彩。疫情過後我會更珍惜家人及身體健康，如果再有機會演戲嘅話，我相信我依家嘅經歷，會令角色人物更加豐富。」

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場地提供：Amelia Hong Kong @Harbour City