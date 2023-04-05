玩盡復活節假期　Let's Go！

放假喇！放假喇！雖然明天還要返多一日工，但相信大家的心已經提早飛咗去4日復活節假期。就讓小記為大家效勞，一口氣介紹兩個好去處畀大家，等大家吃喝玩樂，假期日日玩個夠。

復活朱古力工廠

甜甜蜜蜜的朱古力是節日的「常客」！來到今個復活節，亦不例外以千姿百態登場。由即日至4月23日，數碼港商場與美國經典朱古力品牌Hershey's攜手帶來夢幻粉紅兔兔「朱古力工廠」。活動包括朱古力工廠打卡牆、趣味復活蛋夾夾機和Hershey's過三關等。另外同期還有復活節AR尋蛋活動、智趣復活節工作坊、救兔組織—兔廬舉辦的「復活節領養資訊日」等等豐富節目，勢必讓你和親友樂而忘返！

春日童趣樂園

玩樂並非小朋友的專利，大細路也一樣可以在復活節玩餐飽，釋放童心。由即日至5月7日，荃灣廣場以「點、綫、面」的設計配合糖果色彩，將L5 PLAY GARDEN空中樂園

打造成一個匯聚7大打卡裝置的「玩樂童「萌」」。同期場內還有「復活節尋蛋行動」，完成指定動作隨時獲得獎賞。此外，由4月7日至10日，商場將聯同曾參與全民造星IV的徐嘉蔚（Emiko）、陳祖（Chanjo）、盧芷韻（Kinki）及人氣街頭Busker胡學軒（Alfred Wu）及咖啡店NOC Coffee Co.合作，推出Glamping體驗（消費換有限名額）。另於4月5日至4月10日還有復活節市集，有超過20個本地品牌參與，實行陪大家盡情狂歡玩個夠！