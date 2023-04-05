NewJeans新歌上線　團魂穿搭超搶鏡

新世代的穿搭指標肯定有NewJeans的位置，繼之前大獲好評的《Ditto》、《OMG》等歌曲之後。今次她們又帶來了《Zero》與全新形象出現在大家面前。新歌的評價都算兩極化，有人認為一如既往MV好看歌好聽，但亦有人認為副歌部分編曲不好，就像念經。不過全團成員今次的穿搭都給人一種新感覺，事關加入了學院風的配搭，更令人覺得少女感十足！今次就為大家拆解NewJeans最近的穿搭風格，讓各位絲大都可以試吓！

Preppy Style學院風

Preppy Style為貴族學院風，相比經典的學院穿搭有更多變化。常見的單品有襯衫、冷衫、格仔裙等，腳下可搭配長襪加一雙Loafers。新歌MV中，Minji與Danielle穿上了學院風格濃烈的冷衫，Hyein和Hanni則換上了格仔裙，而Haerin就穿上了偏休閒的條紋衫。每樣單品搭配都呼應了學院風，勢必引起年輕一代學習穿搭的風潮。

極寬鬆Oversized運動風

傳統女團的服裝風格都在於展現女生的身材曲線，不少服裝都很緊身，雖然很好看但當很多人都這樣穿的時候就變得不獨特。因此，NewJeans反其道而行，穿搭上使用了不少的寬鬆單品，看起來有種漂亮但卻毫不費力的感覺，而且也讓整個團的風格更年輕。同時在寬鬆的運動風服裝也可以加上一些與眾不同的搭配，例如寬鬆的上衣可以襯短裙、長靴等單品。

善用配飾

在早前的表演活動中，全團都有戴上可愛感滿分的柔軟冷帽。不過大家需要留意一下戴冷帽的方法，她們都是將帽子戴在眉毛以上，而且以不露耳朵的方式配戴。此戴法可修飾面部線條，讓整個臉看起來更小。另外，她們還會戴上有金屬元素的首飾，塑造充滿未來科技感的風格，誇張精緻，看起來更有獨特性。