柯震東面貼膠布見港迷　自爆父母同行撐三級片

台灣男星柯震東昨（4日）來港宣傳其首次執導電影《黑的教育》，該片昨晚（4日）於香港文化中心舉行放映會，電影播映完畢後，他聯同主角之一的蔡凡熙，與香港觀眾會面，現場座無虛席，非常熱鬧！柯震東早前因拍攝劇集《乩身》時，不慎被無人機傷及臉部，他昨晚面部亦貼有膠布，雖然臉仍帶傷，但面對一班熱情的觀眾，柯震東都一如以往的跳脫，被問及傷勢時，亦指自己康復很多了，感謝大家關心。

至於今次首次執導電影，他花了不少心思，並指電影分為「猴子」、「好人」及「壞人」三章，是希望觀眾以不同思考方式去睇電影，而3個高中生角色，則代表不同時期的自己，各有一些自己的特質，並且融合了他的一些經歷。至於誰是好人、壞人，則等觀眾自行定奪。

電影入面不乏一些血腥暴力鏡頭，故被評為三級電影，有現場觀眾問到如果是戲中人，會選擇切自己或是切走別人的手指？柯震東亦相當坦白，笑言：「自己怕痛，必定不會剮自己手指。」

柯震東今次之行會逗留香港4日，大部份都是自己私人時間，而昨日（4日）他與蔡凡熙來港時，柯震東爸爸柯耀宗以及媽媽李秀珍亦有同行，他心情亦相當不俗，粉絲索簽名都有求必應。