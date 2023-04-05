【簡潔生活學】會整理的人是比懶人更懶的人？

最近在台灣作家/書評人芬妮的專頁，看到她引用吳敏恩老師著作《家的樣子 你的樣子》 其中一句：「不會整理的人是懶人，會整理的人是比懶人更懶的人，因為懂得先解決眼前的小麻煩，不至於累積導致日後的大麻煩。」芬妮十分贊同，並指把屋企做到整潔明淨，都是因為懶！因不想花心力勞力一直整理，所以乾脆事先規劃好物品的數量與空間，才能騰出更多時間享受生活。

的確，整理收納的其中一項好處是，不浪費時間得以享受生活，但對於「會整理的人是比懶人更懶的人」，我卻不太認同。

如果是「懶人」，根本連整理的動力也沒有，只要肯整理就不算是懶人了。再者，因為不想花氣力一直整理，所以要事先規劃好，「心態上」是怕執拾，但「實際上」要預先做好規劃，都要花心思和力氣，也是勤力的一種啊！

所以「會整理的絕對不是更懶的人」，反而是「不會整理的人是忙人，會整理的人是比忙人更忙的人」。我認識不少人不會整理，是因為太忙，要上班要照顧家庭，（也可能忙着去玩），但是會整理的人（如我）本身已經很忙，再加上要整理家居保持整潔，怎不會是比忙人更忙的人？

說回來，這本書《家的樣子 你的樣子》的宗旨：「如果家的樣子，不再是讓人避之惟恐不及，那麼你的樣子，也不再會是煩躁焦慮。」我是認同的，道理就像相由心生，一個人的情緒是怎樣，在臉上便會展露出來，如果經常憂心忡忡，必定眉頭深鎖；相反，時刻樂觀開朗，自然會面帶笑容，所以如果一個家是整理得好，住得舒適，心情得到放鬆，樣子也不會看到焦躁不安吧！

Profile：Kitty Wong

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