House＂Sea Moon＂　人工水上明月　神級獻禮

想坐擁無敵海景，最直接的做法莫過於把居所建於海上，即可擁有360度的寬廣視野，把碧海青天盡收眼底，閒時還可聽海浪、吹海風，全方位親近大自然。今次介紹的概念豪宅「House "Sea Moon"」，不但四面環海，更擁有獨特的外觀，猶如一件藝術品，散發出媲美明月的光芒。

猶如藝術品

「House "Sea Moon"」是設計工作室Veliz Arquitecto為獻給女神而設計的概念建築，面積為1,300平方米，貌似巨型香蕉船，從它的命名可見設計師希望打造一輪海上明月，好讓它能跟天上的月光互相輝映。根據設計師的構想，該海上建築項目是一件融合自然、科技、優雅與可持續性的藝術品，主要以石材和混凝土來建造，確保結構的堅固性之餘，觀感上亦配合周邊的自然環境，不會有違和感。另外，為了讓入住者有更多機會欣賞海天一色的美景，設計師把部分屋頂改為玻璃覆蓋，並安裝了落地窗和自動窗，後者可因應天氣和一天中的不同時段開合。

設施方面，除了客廳、睡房、浴室等基本設施外，屋內還有一個大魚缸，給人一種獨特和奢華的感覺。至於車庫的設計更是別出心裁，其頂部用上玻璃天花，令當中的房車、超跑紛紛變成上層酒廊的裝飾品。順帶一提，這幢豪宅的屋頂有花園露台和兩個游泳池，中央位置有一座塔樓，可為入住者提供一個寧靜和放鬆的空間。