小S晒一家戙高腳食晚飯相　作家狠批「教壞女兒」

台灣綜藝天后小S（徐熙娣）一向喜歡在社交網分享生活日常，最近她錄影完節目下班後，與女兒們在家中吃飯，眾人都會戙高腳在椅子上。圖片刊登後立刻引起作家李敖的女兒李文發文指「小S吃飯禮儀怎麼那麼惡心？也把她幾個女兒也教壞了：在自己家裏都這個德性了，去了外面不敢想像）」，並列出12點來批評。

第一、就算在家裏吃飯也要有吃飯的樣子，不能把腳放在椅子上，不能膝蓋靠在桌子上，吃飯要坐正。對消化不好。家教有嗎？第二、吃飯的時候不能用移動電話。第三、在家裏吃飯也要用標準的餐巾或餐紙。第四、用完的餐具不是一坨一坨的丟在桌子上，這個不是在夜市吃飯。（台灣90%的紙巾是很小的，質量很差，大的沒有人會買）。第五、每一個菜盤需要放一個公用的叉子或者湯匙。第六、喝湯的鍋子湯匙不能放在鍋蓋的上面。第七、自己吃的食物筷子，湯匙，用具不能放在碗和杯子盤裏面。吃完了要放在桌子上。第八、不要用過長的用具在你的杯子裏面，特別是筷子。第九、不雅的手勢放在官方的社交媒體上面很不好，也不能讓未成年的孩子在你的旁邊看到你這種行為。第十、吃飯的時候不要弄頭髮，不要摸臉，不要弄手指，不要弄手，不要碰你身體的部分，不要抖腿，不要用牙籤，不要脫鞋（連腳跟都不能跑出來）。第十一、假如桌子上已經有餐墊的話，全部大家都要用。 不要有些盤子用有些盤子不用，高低不平，也會傷害到下面木桌子。第十二、不要把湯匙，叉子，刀子，筷子等放在藤的餐墊子上面，會有細菌不好清理，也不好看。可以放在餐巾或者餐紙或者餐具小架子上面。