感受日本樂壇「教授」配樂魅力　回顧坂本龍一4首經典之作

一部電影好看與否，除了對白、劇情外，電影中的配樂亦不能忽視！而有「教授」之稱的日本音樂大師坂本龍一，曾創作出無數的音樂作品，當中不乏如《戰場上的快樂聖誕》（Merry Christmas, Mr. Lawrence）、《末代皇帝溥儀》（The Last Emperor）等經典電影的配樂，即使經過多個年月的洗禮，至今依然令人百聽不厭。

不說不知，香港神劇《大時代》中，有些經典哀傷的場面也有加入坂本龍一的作品《The Sheltering Sky Theme》，令劇情更為動容，觀眾看得更加入戲。

可惜，「教授」早於2014年時不幸被診斷出患上咽喉癌，開始漫長的抗癌之路，2020年又被診斷出罹患直腸癌第四期，癌細胞亦已轉移到肺部等器官，在一年內動過6次手術，惜仍不敵病魔，在3月28日（上周二）於東京都內一間醫院離世，終年71歲。

「教授」坂本龍一的官網今晚發聲明證實死訊：「坂本先生直到最後仍與音樂共存。」，而其Facebook（Fb）帳戶在2日上載一段無聲短片，畫面寫明「1952年1月17日至2023年3月28日」，再配上一部破舊鋼琴圖片。