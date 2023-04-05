【地道滋味】港式鑊氣小菜　川式江湖菜

有時心情與胃口會隨住天氣而轉變，好似天熱總想來一點冰品與壽司涼菜，天冷時就愛火鍋，然而，香港人無論任何天氣都會有心情品嘗中菜，而海鮮與川辣更是捧場客眾，今日就介入兩間食店，一間洋溢濃濃地道港式風味，另一間則帶來辛惹的川式滋味。

時令海鮮入饌

港式小炒素來備受大眾喜愛，而位於旺角、主打地道海鮮美饌的明廚海鮮菜館，主理人Ivan早前承接了食店並將於銅鑼灣開設新店，除了承傳菜式外，還引入高質海鮮食材入饌，因而時令帶來招牌油鹽焗火燄A級奄仔蟹、油浸野生筍殼魚、鹽焗泰國野生海花螺、火燄斷片大頭蝦、涼伴花甲皇等海鮮菜式外，還引入無公害水耕菜，好似番薯葉、石斛苗、台灣快菜（潮州白菜）等，一道蒜頭豆豉炒番薯葉，用上台灣雲林北港鎮蒜頭，其獨特的香味和辣味相當惹味，加上大廚手藝好，番薯葉炒至翠綠鮮甜、香嫩柔軟，簡單卻不單調，可口又令人回味。食店為迎合港人長工時的生活節奏，每日營業至凌晨3時，幾夜收工都唔怕無好嘢食，而且消夜時段仲有全單9折優惠，兼每柯打一個小菜送一支大Asahi啤酒呢！

川式家常辛味

大家有無聽過四川江湖菜？原來是指當地始於路邊小店、具地道鄉土氣息的原始粗獷的美食；位於天后的麗春園就主打四川江湖菜，還特別從四川直送秘製醬汁及食材，務求為食客帶來正宗地道四川江湖菜味道，好似麻辣水煮牛、酸菜魚、麻辣小龍蝦、歌樂山辣子雞、山城回鍋肉、皮蛋豆腐等。食店正正以金庸小說《鹿鼎記》中韋小寶麗春園為靈感命名兼裝潢，以中國紅為主色調，飾上大紅燈籠，設有木椅、木窗框、磚牆、古畫等，還特別訂製出韋小寶和他7位妻子的窗簾，令人猶如走進小說紅樓之中。大廚是四川人，擁有多年烹調川菜經驗，將辛香味道發揮到極致，推介麻辣水煮牛、山城回鍋肉和鮮藤椒脆魚皮等。當中的鮮藤椒脆魚皮是本地較為少見的川菜，用上新鮮魚皮去鱗，高湯煮沸灼至剛熟後過冰水以保持爽彈質感，之後用上鮮藤椒來增加麻香味，入口既嘗到麻辣味道外更有獨特的香氣，鮮爽帶辣，令人回味。