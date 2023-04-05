陳慧敏入行10年出新歌　兜巴摑醒自己

《超級巨聲2》出身的歌手陳慧敏，不經不覺入行10年，前日（3日）34歲生日當天，宣布推出新歌《十年如一日》，作為慶祝自己出道10周年的生日禮物。人生中，每個10年都是一個重要的里程碑，新歌的歌詞到肉，猶如「兜巴摑醒自己」一樣，過往她儘管嘗試在不同範疇中努力，但由於工作性質零碎又缺乏資金宣傳，很多時候都徒勞無功，因此，慧敏哥對於新歌歌詞其中一句「十年彷彿一日得我聽到我的聲線」，感受至深。

她說：「呢首歌畀我去審視自己過去嘅光陰究竟過成點，老實講，我唔係太滿意過去10年喺樂壇嘅成績，覺得幾停滯不前甚至係原地踏步。睇完歌詞，就好似講緊我蹉跎歲月嗰種無力、迷茫感覺，好似一巴掌摑醒咗我，就算痛，都係覺得抵嘅！」

回顧過去十年，陳慧敏覺得更加要活在當下，即使輸足十年，為夢想，仍會選擇繼續賭下去：「呢首歌入面，老實講，有好多可以打動到我嘅歌詞，好似『為昨天賭上明天』、『別要等 被自己討厭』如將我嘅歌唱事業比喻為一場賭博，可能我真係輸咗10年啦，但係我問自己，輸咗10年，繼唔繼續賭落去呢?呢一刻，我決定為我嘅夢想去付上呢個責任，我真係連棺材本都攞埋出嚟喇！」

雖然如此，慧敏感激一班對自己不離不棄的朋友，同時，她亦慶幸去年疫情最嚴重時，自己能夠從澳門返港，認識到現時的合作夥伴，亦因為一班年輕人，讓她知道這個地方，仍有不少人喜歡舞台上的自己。「因為香港人冇放棄到我，我先可以喺今日冇放棄到自己，有勇氣去重新出發。」今年的生日願望，是希望新歌能夠分享給更多朋友知道，並透過這首歌的坦白和自省，能夠為未來的自己，賭上一個更好的明天。