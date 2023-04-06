又踩地雷︱成龍擺易烊千璽上枱　遭網民圍剿

影星成龍近年經常「開口夾着脷」，日前他在內地受訪，談到不少電影公司只喜歡投資在流量藝人身上，並以易烊千璽為例，分分鐘就有4億投資，不懂武打也不要緊，因有替身效勞，令籍籍無名的動作演員苦無出路。此話一出即引來海量粉絲狂轟，力撐偶像有實力，絕非只靠人氣上位！

成龍多年來都被指「說話不玲瓏」，很易得罪人，好像早前憑電影《奇異女俠玩救宇宙》勇奪奧斯卡影后的楊紫瓊，受訪大爆成龍發短訊恭賀時不忘告訴她：「你知道導演們本來先考慮我嗎？」似有贈興之嫌，幸她未有介意，不失禮貌地回覆：「沒有錯兄弟！我知道！兄弟你走寶喇！謝謝你！」大方化解尷尬場面。

事後成龍一直未有就此作出回應，但他日前在北京宣傳新片時又再出事！當日他在首映禮上，談及現今影壇搵演員只重外形及流量，令不少新入行的動作演員苦無出路：「真正的動作演員愈來愈少，不像我們那個年代，你懂功夫、打得好，就可以做男主角。現在不可以，現在都是要靚仔，『高富帥』更好，不會打沒關係，可以找替身，比方說我現在拍《醉拳3》找何鈞（成家班）演出，想找投資者的話，1千萬都不會有電影公司老闆、投資者投資，一聽到男主角是何鈞就會搖頭。如果是易烊千璽呢？4個億，好！投！就是只要有流量、有人氣就行，所以很多真正的動作小伙子已經沒有機會，只能從武行做起。」

雖然成龍無意針對易烊千璽，但已被群起圍剿，網民力撐易烊千璽是有實力的演員，以海量留言反擊：「易烊千璽人氣與實力共存，還能吃苦，大家都願意找他，不只因為有流量」、「千璽是一步一個腳印慢慢捱出頭來，不要說到他好像花瓶一樣，他演出張藝謀的《滿江紅》，就是一臉的滄桑，靠演技得到正評」、「易烊千璽演戲很拚命，常常受傷但從沒說過，流量在他身上從來不是貶義詞」等。

謝霆鋒首映撐場

不過成龍對負評已習以為常，沒有放在心上，繼續落力宣傳。他自爆當年因受不了外國人的審美要求而減少拍荷里活電影，至今仍覺得這是令自己自豪的事，沒有半點後悔。他又指有多位知名演員請教去荷里活發展的貼士，他反勸對方好好在內地發展，只要成功了，就會有荷里活演出的機會，不用自己叩門。

另外，將與成龍合作拍戲的謝霆鋒，日前亦有現身首映撐場，他感嘆動作演員不易為，並指片中一句對白「做我們這一行有今天沒明天」令他印象深刻，道出不少動作演員的心聲。

迪麗熱巴冠絕女星 王一博得寵人氣榜登頂

內地上月推出最新「10大頂流明星榜」，男星王一博與易烊千璽雖各有負面消息，前者被指是「絕望的文盲」，後者則捲入疑似獲特權加入中國國家話劇院的編制名單中，但依然無損人氣，分別榮登第1及第3位，而第2位則是肖戰。冠軍王一博被指繼《無名》後，還有6部電影未上映，當選人氣王實至名歸！

至於向來有觀眾緣的迪麗熱巴進佔第4位，是排名最高的女星，她在未來兩年有8部作品排隊推出，包括奇幻電影《日月》、劇集《這邊風景》及內地真人騷《按任意鍵開始遊戲》等，可謂百足咁多爪；而緊隨其後依次為趙露思、白鹿、范丞丞、吳磊、王鶴棣及虞書欣，個個都是近年的人氣之選。