玄機︱婚姻狀態成疑！豬仔王浩信係時候坦白

今日係4月6日，農曆閏二月十六，通勝話今日宜祭祀、安葬和交易。咁最旺嘅生肖係邊個呢？原來係豬喎，佢哋嘅事業運會上升，會有貴人出現提攜，事業漸入佳境。屬豬嘅王浩信身為視帝，喺香港當然多人識啦，人氣一直高企；不過最近佢主力北上發展，早前曾拍過國內處境劇，但有指佢喺國內人氣一般，知名度同喺香港爭得遠喎。

其實好多嘢都要浸嘅，王浩信喺香港紮根多年，當然容易做出成績，佢北上發展時間唔長，依家未去到好紅，絕對可以理解。要短時間內提升人氣，其實唔係易事，好多內地觀眾，最熟悉王浩信嘅，始終都係佢同陳自瑤嘅婚姻狀態。最近Yoyo為無綫直播帶貨，唔少網友都直接問佢，同王浩信嘅婚姻究竟發展到咩階段，Yoyo繼續帶網民遊花園，據知令部份網友反感，覺得佢哋兩公婆，拖足幾年都未好好交代感情狀況，似乎好鍾意炒冷飯，為咗「流量密碼」，三番四次將婚姻狀態擺上檯。

當然婚姻呢件事，實際係點只有兩個人先知，內情係點，想點處理，佢兩公婆有權選擇點處理；不過身為公眾人物，都要好好考慮自己嘅決定，會唔會令到觀眾反感，因為咁樣對自己嘅人氣，以及未來發展，都有好大影響。所以王浩信同Yoyo，或者依家已經係時候，去交代婚姻狀態，以免令觀眾愈來愈反感，咁就好唔抵了。