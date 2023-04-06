「香港國際創科展」4月12至15日舉行　資科辦設立「智慧香港展館」展示智慧城市發展成果

【特約報道】由香港特別行政區政府和香港貿易發展局合辦的首屆「香港國際創科展」將於4月12至15日假香港會議展覽中心舉行。政府資訊科技總監辦公室（資科辦）將於創科展設立「智慧香港展館」，展出過百項與市民生活息息相關、來自多個政府部門的科技方案，以及本地創科業界的得獎創新項目，展示各界努力推動香港創科及智慧城市發展的成果。

「智慧香港展館」涵蓋「智慧生活」、「智慧出行」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」和「智慧經濟」六大展區，展出不同政府部門的創新成果，當中包括「香港資訊及通訊科技獎」、「『創客中國』國際中小企業創新創業大賽—香港分站賽」及「開放數據創新應用比賽」三大比賽的得獎作品。展館內容非常豐富，每個展區亦設有互動體驗及即場示範，並會派發精美禮品。

「香港國際創科展」 – 「智慧香港展館」詳情：

日期：2023年4月12至15日

開放時間：

4月12至14日 – 上午10時正至下午6時正

4月15日 – 上午10時正至下午5時正

地點：香港會議展覽中心（攤位：3F-C01）

以下率先為大家介紹一些重點展品。

「智慧生活」

交通數據分析系統

• 資科辦與運輸署合作研發的「交通數據分析系統」整合了路面事故資訊、過往交通紀錄、實時及預測天氣數據等，除可展示實時交通情況外，亦可提供未來90分鐘內的預計平均車速及行車時間，更可進一步分析交通事故及惡劣天氣的影響，讓市民避免交通阻塞。相關數據亦透過運輸署的「香港出行易」和政府「資料一線通」網站以開放數據格式免費發放，促進業界研發更多創新應用。

「我的天文台」流動應用程式

• 香港天文台研發的「我的天文台」流動應用程式除了提供定點九天天氣預報之外，更利用人工智能技術提供指定地點的「定點降雨及閃電預報」，並新加入「交通資訊」以顯示主要道路的交通情況預測。當中的交通預測來自由資科辦和運輸署共同開發的「交通數據分析系統」，利用大數據結合實時和過往的交通和天氣數據，更準確分析和預測交通狀況。

1823聯絡中心

• 由效率促進辦公室管理的「1823聯絡中心」採用不同創新科技，處理市民對政府部門的查詢、讚賞及建議。近年1823引入人工智能技術，在網站、流動應用程式及電話熱線提供智能助理服務，協助加快處理個案，包括記錄有關街燈的問題報告等。

「智慧出行」

東涌實時交通燈號調節系統

• 運輸署透過安裝在燈號控制路口的雷達感應器及熱能探測器，實時探測車輛和行人流量，並通過人工智能改善綠燈的分配時間，以減少交通擠塞和不必要的延誤。運輸署正陸續於東涌市中心內選定的聯動式燈號控制路口設置該系統。

智能斑馬線試驗計劃

• 運輸署透過在斑馬線黃波燈上安裝熱能探測器，探測駛近的車輛和預備橫過馬路的行人，以調節黃波燈與支柱白燈的亮度和閃動頻率，加強提醒駕駛者讓路予行人。系統亦可發出藍牙信號，讓行人（尤其是視障人士）知悉附近有斑馬線過路設施。

「智慧環境」

採樣無人機及環保署自行設計「無人機採樣器」

• 環境保護署自行設計的「無人機採樣器」可於在難以到達和危險的地方進行遙距水中取樣，保障同事的工作安全。除了協助一般水污染調查，無人機採樣亦適用於調查漏油、紅潮等大型事件，提升環境管理效能。

實時監測水質及採樣無人潛水艇

• 環境保護署利用「無人潛水艇」在錯綜複雜的排水道找出潛在的污染源頭，在水底80米深的位置採集水質樣本和固體樣本，打擊非法排放活動。「無人潛水艇」亦可代替潛水員在難以到達的水域觀察水底的環境、生態及珊瑚生長狀況，檢視環境保護工作的成效。

實時浮游植物監測系統

• 漁農自然護理署的「實時浮游植物監測系統」運用自動採樣裝置採集海水中的微藻樣本，並可為每個樣本獨立拍照記錄，透過人工智能分析浮游植物的品種，協助評估浮游植物的變化趨勢，有助在紅潮或有害藻華事件中更迅速地反應，提升水質管理效能。

「智慧市民」

「智方便」平台

• 資科辦開發「智方便」，提供一站式個人化數碼服務平台，讓用戶以智能方式，使用單一數碼身分簡單安全地登入和瀏覽網上服務，避免因管理不同的用戶名稱和密碼所帶來的煩惱。截至今年3月，「智方便」提供超過260項常用公私營機構網上服務，包括康體通、醫健通、稅務易、續領車輛牌照、查閱水費單、電費單和煤氣單、開立銀行戶口等。為提升用戶體驗及建設智慧政府，資科辦會繼續向各界提供支援，推動更多政府部門和機構採用「智方便」，並實現政府服務「一網通辦」。

智慧海關互動式答問系統

• 香港海關開發的「智慧海關互動式答問系統」應用了自然語言處理、機器學習、文字轉語音的技術，能即時及準確地回答公眾和旅客查詢。系統將應用於香港國際機場及大型邊境管制站，以兩文三語即時解答不同國籍旅客的查詢。

「智慧政府」

水塘水質監測無人船系統

• 水務署近年引入的「無人船系統」在水塘進行自動水質監測及取樣。系統由一台基站電腦及四艘電動無人船組成，每艘無人船均配置了水質分析及自動取樣裝置。透過基站電腦，工作人員可遠距離控制無人船自動按預設的航道航行，並在指定位置上，進行水質監測和取樣，大大提升工作效率。

濾水廠的綜合資訊及遙距預警系統

• 水務署研發的「濾水廠的綜合資訊及遙距預警系統」可實時整合和分析濾水廠水處理流程中的水質數據，並因應分析結果及時做出相應操作，如自動採樣、檢測和作出預警等，不但可減低人手操作、設備成本及潛在風險，更可增強生產力，優化資源部署。

智慧供水措施 – 暫停供水自動通知系統

• 水務署積極採用創新科技，為市民提供智慧供水措施，例如「暫停供水自動通知系統」，在發生緊急水管事故時，可迅速通知受影響大型屋苑管理處，服務涵蓋全港約550個大型屋苑，水務署亦會把服務陸續擴展至其他樓宇。此外，已安裝了水務署流動應用程式的用戶可按大型屋苑或關注地區訂閱接收暫停供水通告，同時申請了電子服務帳戶的用戶更可透過應用程式查閱他們的水費帳單摘要。

「小鐵牛」遙控濕井清淤水底機器車

• 渠務署研發名為「小鐵牛」的遙控濕井清淤水底機器車利用車頭的旋轉工具，將井底的沉積物打碎，然後經喉管泵至地面作篩濾處理，從而代替工作人員進入濕井清理沉積物，大大降低安全風險，提升工作效率。

在囚人士綜合智能通訊系統

• 懲教署的「在囚人士綜合智能通訊系統」為一套自助電話通訊系統，配合自助電話亭、顯示屏、語音辨識技術及語音關鍵字詞識別運作。在囚人士經批准後，可在懲教院所內的指定地點以自助形式致電指定親友，讓他們與親友保持聯繫，懲教人員亦無須再押解在囚人士到指定地點撥打電話，減輕院所內部押解及處理在囚人士通訊要求的人手壓力。

智慧工地管理平台

• 路政署為中九龍幹線設立的「智慧工地管理平台」以嶄新的數位孿生（Digital twin）概念構建而成，整合主要四大範疇的數據，包括沉降監測、人工智能、智慧工人管理和物聯網，並糅合建築信息模擬技術及大數據分析，便利工程團隊溝通，令工程管理更一體化，協助提升工程安全。

綜合數碼工程監督系統

• 路政署為中九龍幹線設立的「綜合數碼工程監督系統」雲端協作平台，用以收集中九龍幹線6個工程合約的重要數據，並透過分析及比對各工程合約的主要績效指標，使管理層更能掌握工程的表現，以提高工程管理效益。

智能隧道質量檢測系統

• 土木工程拓展署與香港生產力促進局合作開發的「智能隧道質量檢測系統」為香港首個採用無人機及人工智能技術進行即時缺損檢測的系統。無人機安裝了具紅外線功能的高解像度相機，配備微型電腦進行自動定位拍攝，並利用建築信息模型即時顯示缺損位置和類型，實現檢測過程數碼化和智能化，減低工程人員在隧道管壁檢查的高空工作風險，提升工作效率。

「智慧經濟」

升降機及自動梯數碼工作日誌

• 機電工程署的「升降機及自動梯數碼工作日誌」不但可讓工程人員可上載工作紀錄到雲端系統，亦可讓機電工程署、負責人及註冊升降機承辦商下載和閱覽升降機過往的工程資料。系統採用「智方便」平台及生物認證，方便用家安全登入。系統同時運用區塊鏈技術，以確保工作資料的真確性。

空間數據共享平台入門網站

• 發展局推出「空間數據共享平台入門網站」，提供以數碼地圖為基礎的一站式平台，開放和分享多個政府部門的空間數據，供公眾免費搜尋、閱覽及下載，藉以開拓發展各種應用的可能性，激發更多創意，推動數碼經濟及智慧城市的發展。

區塊鏈和動態二維碼技術的應用 – 貴金屬及寶石交易商註冊系統

• 政府首次於註冊系統上應用區塊鏈和動態二維碼技術。香港海關運用創新科技及使用資科辦推出的「共用區塊鏈平台」，協助執行新實施的貴金屬及寶石交易商兩級註冊制度，並對違規個案採取執法行動，有助促進本港營商環境更健全發展。

智慧政府創新實驗室

•由資科辦設立的「智慧政府創新實驗室」負責促進政府部門採用創新科技，提供平台聯繫政府部門與創科業界，協助部門與業界攜手開發創新方案，提升公共服務質素。展館同場展出多個部門方案，包括與「創新實驗室」共同進行概念驗證的成功例子，例如香港海關以人工智能解答公眾查詢的「智慧海關互動式答問系統」和應用區塊鏈技術的「貴金屬及寶石交易商註冊系統」、衞生署為市民提供精神教育的「陪我講」網站、香港消防處提升救援效率的「無人機系統」、在職家庭及學生資助事務處使用人工智能解答資助計劃查詢的「職學寶」及水務署於水塘進行水質監測的「無人船系統」。

機電創科網上平台

• 機電工程署的「機電創科網上平台」把初創企業及學術機構的創新科技方案與政府部門、公營機構及機電業界的服務需求進行配對，並為合適項目提供政府場地，以協作形式開展試驗及先導項目，共同促進創新科技的研發和應用。

「精明規管」及「精簡政府服務」計劃

• 由效率促進辦公室統籌的「精明規管」和「精簡政府服務」計劃有助推動各局和部門建設智慧政府，以達致行政長官於二零二二年《施政報告》中宣布在兩年內政府服務全面電子化的目標。

智慧工地平台

• 現場還會展出本地創科公司於公開比賽得獎的作品，包括以物聯網、傳感器、人工智能、雲計算、建築信息模擬等技術打造的「智慧工地管理系統」。系統通過安裝在工地的傳感器、閉路電視等硬件，實時收集不同數據進行分析，對建築工程的人員、安全、環境、質量、進度、物資等，進行全方位的管理。

「智慧香港展館」內容多姿多彩，有興趣參觀的業界朋友，請即到主辦單位網頁預先登記！

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