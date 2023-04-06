【IB攻略】國際IB課程相比本地DSE課程的優勝之處

IB課程的全稱是The International Baccalaureate（國際文憑課程），由國際文憑組織舉辦，於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今全球已有將近150個國家，超過4,500間學校提供IB課程。

如果要在香港就讀IB課程，通常都要入讀直資或國際學校。就讀這些學校需要付出一定的費用，有些費用比較高，有些則較低，一年學費大約7萬至30萬港元不等。在香港，不是所有人能負擔得起讀IB的費用，因此，讀IB的人數相對比DSE少，大約是DSE人數的十分一左右。一般而言，直資或國際學校相比政府津貼學校的資源較豐富，課外活動亦較多選擇，不少IB學生都可以藉此開拓國際視野，接觸較多新事物，進而培養各方面的才能。

IB雖然佔香港學生人數的十分一，但升讀大學的成功率卻超過9成。根據統計，香港某國際學校的學生9成學生能考取30分，而香港最頂尖的大學---香港大學收生要求最低30分，即表示9成某國際學校的學生皆能入讀香港大學。香港大學的法律系收生要求是38分，兩成半某國際學校的學生能考取到40分，即表示超過25%的該校學生能入香港大學法律系。坊間說讀IB的課程更容易升讀大學，這個說法並不是揣測而是有根有據的。

IB的考試重複性很高，加上有校本評核（Internal Assessment)佔約考試成績的20%，相對於DSE的校本評核（School-Based Assessment)，所佔的比例較高。有見及此，IB更能全面地評核一個學生的能力。IA評核很多時後需要學生透過研究一個主題寫下數千字論文，這種訓練可以為以後的大學的學習生涯奠定紮實的基礎。IA佔的比重也可以分擔不少公開考試的心理壓力，不完全會「一試定生死」，平時的表現也計算在評核範圍內。

總括而言，家長要因應自己的能力而選擇是否讓子女讀IB的課程。始終，子女升讀甚麼大學課程，很多時會影響未來職業的方向，所以家長要多考慮各方面的因素而做決定。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣