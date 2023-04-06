葉麗儀領演員獎指冇諗過　欣賞現時香港演員

歌手葉麗儀（Frances)早前返港領取微電影最佳女主角銅獎，日前她接受HOY TV主播王凌燕專訪時表示沒想過獲獎：「因為首先我不是真正的演員，而且演繹微電影中的角色，亦不需要很多戲。我只是憑自己的直覺，以及與演員交流時，有些戲他們給我，我又給他們這樣。幸好他們很遷就我，每一場戲都是一氣呵成。整個過程很享受，而且很珍惜這個經驗，因為有機會與年輕一代合作，還有欣賞到現時香港演員，他們對演戲真的很有熱誠。」

Frances孫兒曾患腦癌，康復後仍要接受特別照顧和教育，她說這些經歷都有助演繹角色：「導演說要有淚光時，就想一下自己的孫兒，眼淚就會湧出來。亦會回想他患病初時經常出入醫院的那種徬徨，以及那份擔憂，即使到現在仍然會擔憂，他將來會怎樣呢？不過，這些已經不到我管了，我已經70多歲了。所以有時睡不着，我會跟自己說要感恩，因為仍然有時間與他一起玩，一起游泳，可以每天見到他。他病的時候，我們全家都很擔心，我的兒子和新抱，差不多每天，其中一個一定是在醫院中度過。而我的責任就是照顧大孫女，大孫女就到我家住，我每天買菜煮飯，至少有一頓晚飯，是我們全家坐在一起吃。」除了拍微電影，Frances還唱了微電影主題曲《記憶裡有愛》，她說新歌以珍惜回憶為題：「歌曲一開始很黑暗，即是每個人都有難磨滅的記憶，或者我們會逃避記憶，因為怕受傷。但第2段開始變得正面，即是說化解不了的傷痛，我們都應該去面對，記憶中要有愛。」

提到顧嘉煇年初於加拿大離世，Frances嘆未能再與恩師見面：「雖然你意料到這是會發生，他始終年紀大，但當然不希望這麼快發生。上次沒去到他家，只於電話通話。因為那時疫情剛開始，今年再沒有限制，我就想如果有機會到那邊，就一定會去探望他，可惜已經太遲了。但是會很想念他，亦懷緬以前與他共事的時光，回憶他如何提攜我們，這些都是很難忘的經歷。」