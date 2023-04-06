apm「遊藝快樂大道」　10呎復活巨兔跳入商場　沉醉夢幻AR氣球花海

【營業資訊】今個復活節，apm聯乘美國玩味藝術家Andy Rementer設計逾2,000呎「遊藝快樂大道」，以「玩味藝術大道」為主題，10呎巨型復活兔將跳進商場，將Runway變 “Fun”way，與客人大玩AR互動虛擬實景，同場更有萌爆太陽蛋及紅蘿蔔運動員於藝術大道和大家一同於斑馬線上活力競步，並設置復活蛋奇想花園及盲盒電話亭，玩得又影得！配合復活節假期、口罩令解除及消費券發放，商場亦推出多重優惠活動，賞你開心放長假。

潮遊五大藝術打卡熱點

景點1: 10呎巨型復活兔 七彩氣球歡度復活假期

人氣國際插畫大師Andy Rementer喜愛運用大膽鮮明的色調，作品以充滿繽紛童趣而聞名，其筆下的10呎型格復活兔將於今個假期跳入apm，戴上太陽眼鏡，手持一大束彩虹氣球迎接復活節，和一眾潮人打招呼。在創意大道的另一端，復活兔更搖身一變成為潮流搖滾高手，彈奏輕快樂章與市民歡度假期。

景點2: AR互動體驗 置身於夢幻氣球花海

「遊藝快樂大道」特別融入AR虛擬實境元素，顧客只需掃瞄二維碼，並按照地圖指示，即可在商場大堂及二樓潮人花園尋寶，發掘隱秘蹤跡，掃瞄指定蹤跡標記後，隨即讓你置身多個夢幻場境，包括與彈奏結他的俏皮復活兔自拍，並享受春日花海、七彩emoji氣球等，場景更集合了大熊貓、浣熊及北極熊等多種活潑動物，讓顧客來一個別具玩味的selfie！The Point會員集齊六個打卡景點自拍照後，更有機會換領小禮品一份，實行邊玩邊賞！

景點3: 玩味藝術大道在城市競步

元氣爆燈的紅蘿蔔先生現身玩味藝術大道，換上百變運動服淘氣競步，和調皮地跨越斑馬線的萌爆太陽蛋齊齊闖蕩apm，逛遍各個角落，喻意在新一年勇往直前，一於來捕捉他們開心自拍一番，沾沾他們無盡的活力。

景點4: 復活彩蛋奇想花園 展開尋蛋之旅

apm在生機滿滿的春季亦帶來復活彩蛋花園，色彩鮮豔的花卉裝飾令春日氣氛level up，並應節地加入設計時尚的繽紛彩蛋，讓人沉醉於復活節的魅力之中，是年輕型人必去的打卡熱點之一。

景點5: 盲盒電話亭 帶走驚喜小禮物

「遊藝快樂大道」的盲盒提取機化身成紅色電話亭，顧客只需於推廣期內蒞臨apm以The Point積分或電子貨幣消費滿指定金額，即有機會走進電話亭內的盲盒機提取機，帶走春日野餐墊等驚喜十足的得意禮品。