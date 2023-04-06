張艾嘉遇好劇本不計片酬　周漢寧趁機向任達華偷師

影后張艾嘉（張姐）主演的新片《燈火闌珊》上映在即。談到當初接演該片，她坦言自己喜歡跟新導演合作，加上被以霓虹燈題材所吸引，所以首肯：「我演齡咁長，好需要新元素去刺激吓，就算要再演媽媽或者老婆嘅角色，都可以有新思維。」

談到拍檔任達華零片酬客串，張姐大方表示其實只要有好劇本，她亦可以不計片酬，然而她不贊成影圈的「拍膊頭文化」：「偶爾一次半次，大家覺得舒服都可以嘅，但真係唔可以次次都咁，唔可以成日都話no budget，人力唔應該係免費嘅，付出幾多就應該有相應嘅報酬，咁先係健康嘅現象。」

張姐表示《燈》片參加了政府的「首部劇情片」計劃，但要重現很多昔日的景物，甚至搭建霓虹燈，成本與得來的製作費某程度上不成正比！她坦言：「電影發展局啲人嚟片場探班，我都同佢哋講可唔可以畀多少少錢。大家點解願意被拍膊頭呢，都係希望文藝片可以繼續生存，可以培育出新演員及有意加入影圈嘅新一輩工作者。」她坦言自己當執導，盡量不會要大家「拍膊頭」，絕對均真。

從影數十年的張姐，卻坦言自己拍戲主要不是為賺錢：「我係攞自己應得嗰分，唔會同其他演員嘅片酬比較。依家接起最緊要劇本好，其實之前都有啲大導演拍所謂嘅賀歲片，但我覺得唔適合咪推咗囉，好似真係同錢過唔去咁。」

談到自電影《夜驚魂》後，相隔數十年再與任達華合作，張姐笑說：「《夜》片時佢啱啱喺電視圈跳去電影圈，冇諗過咁多年都冇再合作嘅機會，今次知他演我老公好開心，不過喺片場都冇乜時間傾偈，但我哋彼此對對方都有某種信任。」

至於影壇新人周漢寧今次飾演任達華徒弟，難但與張姐對手戲較多，他表示有把握機會偷師。問到他與影后合作有否對膽怯？他不諱言：「起初都覺得緊張，但張姐好親切，一次都冇鬧過我。」他還親手做了個心型包住有「S」英文字的霓虹燈來「謝師」：「心型代表對張姐嘅愛，至於「S」係張姐英文名首個字母，同埋我覺得佢係「Super Woman」。

場地：Studio Meta

化妝、髮型：Chris Lam、Anthony Wong