復活節烘焙精選　造蛋糕十字包必備

慶祝開心的節日，除了美味的菜式外，怎少得了一個主題蛋糕？復活節蛋糕的主題多蘿蘿，小雞、小兔和雞蛋都是重要的主角，餅廚大顯身手，打造出精緻又美味的蛋糕，另外又有必吃的應節十字包，食之前記得打卡喇！

趣致造型糕餅

新鮮「爆」蛋

復活節的主題蛋美食，鹹甜皆宜，用來整蛋糕也很合適。香港東涌世茂喜來登酒店於即日至4月10日推出雞蛋造型蛋糕，最搞鬼是表面放了一隻剛被打開的新鮮雞蛋，蛋糕以熱帶水果口味為主，椰子菠蘿蜜餞配杧果百香果啫喱、檸檬忌廉芝士慕絲，微酸開胃，飯後享用都唔怕滯，於網上商店選購會有85折優惠。（2日前預訂）

開心獵蛋

來到復活節，最常見的就是尋蛋遊戲，Italian Tomato繼推出櫻花主題蛋糕外，在這個復活節於即日至4月10日推出復活節雜果忌廉蛋糕，蛋糕以小兔尋找復活蛋作靈感設計，海綿蛋糕內層放滿雜果，表面有復活兔和蛋糕，再加士多啤梨裝飾，繽紛活潑。4月3日至8日在網店預訂，會有95折優惠。（網購2日前預訂）

呆萌小兔

可愛的兔子一向是人氣寵物，龍島今年推出的限定復活節系列，除有可愛小雞朱古力禮盒 和復活奇趣雜錦禮盒，還有以粉紅賓尼兔造型設計的士多啤梨麻糬芝士慕絲蛋糕，鹹甜有致又有口感，粉紅色賓尼兔呆萌搶眼，相信會得到小朋友歡心。

粉紅瑪德蓮蛋

假日去赤柱，除了好玩，還可選購復活節美點。意大利麵包店 Pane e Latte於即日至4月16日推出多款節日美食，Bomboloni al Torroncino是加入鳥結糖忌廉和朱古力醬的冬甩，粉紅復活蛋是由瑪德蓮蛋糕配士多啤梨果醬和法式白芝士製作，香甜「芝」味。餐廳還有大型主題擺設，買蛋糕時不妨打個卡先。

萌趣禮盒

如果嫌復活節只得兔仔與蛋造型美點太過單調的話，奇華餅家今年就與角落小夥伴™合作為推出節日限定的主題「曲奇糖果禮盒」，可愛萌趣造型相信小朋友一定Like！禮盒製作成手提盒，盛載住3款美味小食，包括「白熊」造型的牛油曲奇、「企鵝？」造型的朱古力曲奇及花生脆糖。禮面飾上多個角色，互相依偎，超可愛！趁住假期，小朋友更可挽住手提禮盒，盛載住小食甚至玩具郊遊添呢！

立體半蛋殼

雞蛋除了可打造不同的美食，蛋殼也有很用。本地純素烘焙店The Cakery於即日至4月10日推出3款不同口味的夢幻半蛋殼造型蛋糕。不含乳製品的有Golden Egg Cake戚風蛋糕和Secret Garden Egg Cake雲呢拿海綿蛋糕，前者以杧果粒配杧果忌廉，後者有士多啤梨和奇異果配玫瑰忌廉。純素Black Forest Egg Cake黑森林蛋糕配酒浸車厘子，加添迷人香氣。一款小巧的復活節紙杯蛋糕，以粉色復活蛋和鳥巢作裝飾，同樣迷人。（3日前預訂）

活潑 VS 悠然兔

兔子身手靈活，形象百變，繼有醒目一面，有時又凸顯文靜氣息。Simply Pleasure在這個4月推出以兔子作主題推出2款限定復活節蛋糕，粉紅兔造型的Cutest Bunny，是西瓜、士多啤梨2款紅色水果代表活力和熱情，配粉紅外表令人眼前亮。Rabbit in Yuzuland以宇治抹茶雪芳蛋糕配日本柚子果凍、檸檬吉士、鮮紅桑莓和龍珠果，綠色外表讓小兔猶如在綠林中漫步，悠然自得，2款蛋糕各有特色，大家不妨按自己心情揀選喜愛的蛋糕呢！

應節十字包

傳統滋味

除了主題蛋糕，十字包也是復活節必吃的烘焙美食。Feather & Bone於即日至4月11日推出招牌自家製十字包，自家秘方配乾果及提子乾，除單購外，若買6件裝會附送Pepe Saya有鹽牛油塊。最有趣店子會在貨架和店子上擺放復活兔，小朋友每找到一隻兔子，就可得一件復活節朱古力，大家要落足眼力。此外，大朋友亦可參加全新推出的調酒工作坊「Barossa Boss Wine-Blending Class」；請來澳洲巴羅薩谷（Barossa Valley）的Auld Family Wines酒莊及本地葡萄酒及啤酒進口商Black Type Distribution創始人Jock Auld主持，參加者可以透過工作坊品嘗到酒莊最受歡迎的出產及了解更多有關品酒的知識，專門店亦準備了一系列小吃作餐酒搭配；課堂中每人還可以親手調製屬於自己口味的紅酒添呢！

十字包走奶

因應素食者和奶類過敏，現時很多美食都會「走奶」，Moxie於即日至4月14日供應素食版十字包，內裏加入肉荳蔻、雲呢拿、橙皮、丁香、芫荽籽和肉桂等香料，再配黃金提子乾。十字包一會有2個，並會附送Alain Milliat士多啤梨醬，各位素食人士有口福了。