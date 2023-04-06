靈敢侶情：寶寶真的長大了

4年前，即教室開業之前，我心目中的學生和讀者是這樣的：入得廚房、出得廳堂、閒時包餃子、心情好時做小籠包，周末午後把蒸包、甜點、飯菜都準備好了，就和孩子們躺在窗前歎杯茶。

總之，我的學生和讀者都一定都比我優秀，他們來上課只是支持我，甚至是可憐我。

然後，教室開業，眼前的學生，猶如小朋友般連打蛋器都不會拿、揉麵糰時如洗衣服般用力、明明已拿着尺寸標準的發打碗但仍然要傾側碗來發打、蛋白打至消泡……那一刻我心想：你哋做咩要夾埋扮唔識？

那時，我又會常用「就好像包餃子般」、「就如小籠包般」的比喻，因為心目中的他們就是這個形象，但見他們聽後一頭霧水，我又勞氣地想：你哋明明好叻，做咩係都要夾埋扮唔識？

後來，日子一天一天過去，原來，他們不是裝的。

直至跟他們熟落了，極度內向的我亦放開心跟他們聊，將他們在我心目中的形象說出來，結果班馬騮狂笑：「媽，你諗多咗喇！」

話雖如此，今天，他們的確成長了很多，由當日的雞手鴨腳，到今天煮出一桌前菜、主菜、湯、甜品；由釀鵪鶉、開龍蝦、起魚骨、煮意法日台泰式菜都頭頭是道，阿媽我真的很安慰。

他們未來還會來學生煎包、胡椒餅、蘿蔔酥，所以，我當日心目中所想的並沒有錯，只是時間出了差距，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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