AGA撐Gin Lee開騷：一切在心中！

「環球一姐」江海迦（AGA）今午（6日）現身中環，出席其新歌《MIZU》造型服飾及相關展覽會。據知早前團隊更特地前往東京拍攝MV，加上今次租用展覽場地一周，租金絕不便宜，環球唱片可謂大灑金錢助AGA人氣「再闖高峰」！

談到唱片公司資源全用在她身上，AGA說：「之前去日本都係4、5日啫，況且拍咗兩首半歌，有啲歌疊住拍，所以只係成本看似好貴，其實我嘅製作費好慳。」她表示感激今次團隊幫手：「好多謝公司支持，同埋我放完半年假返嚟，搵番導演及服裝造型等幫手，個個都即刻應承，件衫由零開始設計，大家通咗3晚頂。（公司穩固你一姐地位？）其實公司都幾Support我音樂上嘅事，我會努力嘞。（但你嘅待遇令人幾羨慕又妒忌。）資源係有，但係我嘅努力同心機係對等嘅，我希望自己能夠帶到啲嘢畀觀眾。（點樣幫公司賺錢？ ）唱好啲歌。」

她透露已入紙申請於紅館開演唱會，但笑言：「不過都驚大家仲嚟唔嚟睇，因為我因疫情先後取消咗3次。（今年內舉行？）真係未知，驚小器。（有冇留意Gin Lee簽咗英皇後發展好好？）咁佢不嬲都好好。（佢年底開騷，你會支持？）會，大家都好努力做緊自己嘅事。我哋當初同一時間加入公司，都知道彼此有幾努力，絕對支持佢，不過因為忙少聯絡，一切在心中。」