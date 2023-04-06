【營事檔案】素煙肉炒蕪菁配鬆餅　感受原味

當遇上一些新食材時，不知如何處理才是最適當的烹調方法時，清炒就是最萬無一失的方法了。今次食譜利用了兩種不常見的食才，包括素煙肉以及蕪菁。在清炒的煮法下可以更好地品嘗到食材原有的味道。如果你都未嘗試過以上兩種食材，不妨試一下啊！

素肉都是加工肉

植物肉、素餐肉、素漢堡相信都已有聽聞，而最近更出現了素煙肉。它是由水、植物油、大豆蛋白、凝固劑及調味料製成。賣點是大豆蛋白的飽和脂肪，以及膽固醇含量都比紅肉低。2片素煙肉有60卡、3.8克脂肪以及500毫克鈉質，而一般以豬腩肉製成的2片煙肉則有146卡、11克脂肪、624毫克鈉質。與一般煙肉相比，素煙肉不論熱量、脂肪都比較低。唯需注意，高鈉飲食一直是高血壓、腎病等慢性病的主要成因，因此所有加入大量鹽分及調味料的加工肉類，即使是素肉，都應適量進食。

十字花科抗發炎

一顆中型蕪菁只有34卡路里、2克膳食纖維，更不含脂肪。蕪菁屬十字花科蔬菜，與西蘭花、白菜、羽衣甘藍、椰菜等屬同類。十字花科蔬菜含有豐富的花青素，它是一種強而有力的抗氧化劑，能夠保護身體免受自由基的傷害，有抗衰老，也能降低發炎的症狀出現。給大家一個小提醒，喜歡帶甜味的蔬菜，可揀選較細而重身的蕪菁，就會更甜並更少粗糙的纖維感。

【素煙肉炒蕪菁配鬆餅】

材料：

素煙肉 2片

蕪菁 1/3個

椰菜 1/6個

全麥鬆餅 1個

調味料：

鹽 1茶匙

胡椒粉 1茶匙

蒜 3片

做法：

1.將素煙肉切條、蕪菁去皮切條、椰菜切條，備用。

2.燒熱鑊加入蒜粒及素煙肉炒香。

3.加入蕪菁及椰菜炒勻。

4.再加入鹽及胡椒粉調味。

5.最後伴以烘香的鬆餅食用，完成。

Profile

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。