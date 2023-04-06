本日日本：型到爆！必穿《真．幪面超人》聯乘軍褸

成立於1959年的ALPHA INDUSTRIES以生產美軍軍服起家，至1963年品牌將業務擴展至流行服裝，設計出風靡至今的Alpha Industries MA-1外套。最近品牌與《真．幪面超人》聯乘，推出了3款軍褸。分別有真．幪面超人1號、2號及SHOCKER撒旦幫款式。前兩款外套均採用了MA-1輕量版的L-2B NATUS軍褸為基礎，1號款式主調為黑及白色，胸前及右臂上的徽章呈現出《真》的世界觀，撕開左胸上「ALPHA INDUSTRIES」標誌後，可見到《真》主角本鄉猛的簡寫「T.HONGO」，而內裏則印上真．幪面超人1號及其戰車旋風號的圖案，集合眾多元素。2號款內裏及帽子換上了紅色，撕開胸前標誌顯示的則是2號一文字隼人的簡寫「H.ICHIMONJI」，內裏的圖案則是真．幪面超人2號及其戰車。另外SHOCKER款外套則以 CWU-36/P軍褸為基礎，全黑設計有型易襯，內裏印上SHOCKER的標誌，臂上及胸前同樣有徽章，而撕開胸前標誌顯示的是「IF YOU WANT TO BE HAPPY, BE.」字樣。三款軍褸現於EDWIN Online Mall發售。