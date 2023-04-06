伊能靜泰國谷胸上陣　兒子「小哈利」晒美照搶灘

台灣藝人伊能靜與「哈林」庾澄慶的兒子「小哈利」庾恩利，近年來跟隨父母腳步出道，希望能朝音樂人的夢想進發，不過，小哈利依然我行我素，經常以男扮女裝的打扮示人，不過伊能靜與庾澄慶對兒子表示支持，指會尊重他做自己喜歡的事。而小哈利昨日就於社交平台晒出一張穿着白色Lace Corset穿搭照片，造型嫵媚性感，而他於女閨密的合照上更「dream girl fr i love you so much」，又以「best buds」形容二人的好友關係。

小哈利曾於訪問中表示衣服只是衣服，一件衣服的解讀不應該超過對人本身的解讀，「我喜歡穿甚麼完全取決於我當天的狀態。我不希望有了某一種打扮就有了對人的一種設定。相反我希望更多人看到的是我精神層面的而不是外在的」，網民都給予支持，叫他堅持做自己，做最好的自己。

至於伊能靜就跟兒子鬥火辣，日前她帶同15名家人到泰國度假，更於社交平台大晒谷胸裝美照，身穿粉色低胸背心的她，豐滿的上圍呼之欲出，雖然丈夫秦昊雖未共遊，但就霸氣的謂：「玩得開心～刷我的卡」，獲得網友猛誇好Man！