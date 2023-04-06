泳兒「亡命之旅」有驚喜　見證肌肉男半裸求婚

泳兒 即時新聞 （入2300數)

隨着去年的「暗黑系列」圓滿結束並取得好成績後，今年歌手泳兒（Vincy）換上「祝福」作為全年歌曲的命題。首支「祝福」三部曲之一《同歸於盡》今日（6日）上架，延續暗黑音樂班底，歌曲由馮穎琪作曲及CMGroovy編曲兼監製以及周耀輝填詞。

泳兒表示近年看到不少離世的新聞，覺得死亡對她來說是一件愈嚟愈近的事，有倒數的感覺，所以她好希望在有生之年可以找到一個可以陪伴自己終老的人。一直以來Vincy唱過不少情歌，但她希望這首歌可以讓大家感受另一種更深層次的愛，「係超越生死，超越一生一世嘅愛，《同歸於盡》係同歸於天不盡嘅意思。」將今年的歌曲統稱為「祝福」，其實就是把人們一直覺得比較負面的詞變成是祝福語，她笑說：「歡迎大家婚禮邀請我去唱呢隻歌，亦都希望『同歸於盡』可以成為一個全新嘅求婚字眼。」

MV方面，團隊專程飛到台灣取景拍攝，雖然Vincy無份參予MV，不過她仍特意即日來回台灣探班，「記得嗰日拍攝完通頂節目，返屋企沖咗個涼冇落妝冇洗頭就去機場，同行嘅朋友Miss咗班機，結果我係跑去機場閘口，差啲就上唔到機，然後再喺機場等我朋友搭下一班機。冇瞓過覺，仲要喺機場奔跑，真係有亡命嘅感覺，跑完之後上飛機直程係想嘔。」Vincy最想親眼看到男主角向女主角求婚的鏡頭，不過到達現場後，竟然有大驚喜，「冇諗到現場男主角係半裸出鏡，女主角好靚女，男主角身形亦都fit到爆，個胸大到迫爆鏡頭，我仲比導演笑，佢話未見過我咁開心，話我陰陰咀喺度笑。」

雖然於台灣只逗留6小時便飛返港，但Vincy認為非常值得，知道拍攝團隊拍了兩日好長時間，好想親身過去打打氣。她表示這次「亡命之旅」正如她今年音樂主題，「用『生死』呢個課題去帶祝福畀大家。希望大家都可以珍惜每一分每一秒，想做嘅事情就盡力去實現，祝福自己同時祝福其他人。」