隱形戰隊︱林凱恩為救郭子豪被殺　CP感十足贏盡好評

無綫熱播劇《隱形戰隊》昨晚（5日）播出的一集，是「馬詩婷」林凱恩（Iris）因勇救「周大力」郭子豪，慘遭「大Dee」古天祥以刀刺死，「馬詩婷」與「周大力」之間願意為對方犠牲被網民關注，而郭子豪的演技更是贏盡好評，網民留言：「太狠了，入戲入肉，有CP感，支持兩位，值得畀多些機會佢哋」、「子豪今次型番次」。郭子豪受訪稱由接到分場開始已和導演溝通，更到拍攝現場幫助投入情緒，他說：「我有留意吓身邊朋友，同埋大眾對人生離死別嘅反應，主要透過睇新聞、劇集同電影去攞Reference。我真係好多謝Iris，我哋一睇完分場已經係咁傾個角色應該要點做，對緊戲時就已經開始諗行位、停頓位同眼淚位。」

林凱恩早前受訪時，說在鯉魚門石礦場拍攝當日風勢強勁，郭子豪拍喊戲時涕淚橫飛，郭子豪說：「有時我喊得太投入會流鼻水，我記得啲風係將我啲鼻水吹到去打燈師度，無論係佢揸住塊發泡膠或佢本人都中咗，我都唔好意思，但佢好專業，一路冇放低塊發泡膠。」對於在祖屋的打鬥戲，他說當日甫開工已受傷：「嗰度嘅劇情雖然可能十秒就講完，但嗰日我哋都拍咗成日，至少六、七十個Shot，頭一、兩個Shot我已經整親。主要係有個動作係對方想射我，咁我劈落把槍度再搶咗把槍指向對方，點知把槍一劈落去就爛咗，我就畀入面啲零件𠝹損手，個傷口都有三、四厘米長，止咗好耐血都仲有少少滲血，同監製商量過我都係決定頂硬上，因為仲有成日戲要拍同埋有成班Crew等緊我。」

雖然受傷但最終順利完成拍攝，郭子豪說是成就解鎖：「之後啲場口都有唔少動作戲同感情戲，但我反而覺得自己作為演員，經過嗰日個能力提升咗好多，因為冇諗過自己會咁樣頂得順成日。」他續指最開心是搞喊監製文偉鴻（Jazz）：「我好記得我拍喊嗰場戲，我聽到Jazz都有喊，感動到Jazz我覺得係成就解鎖之一。遇到好角色好團隊真係好幸運嘅事，依家出街多咗人叫我『周大力』，同埋會話：『原來佢真人咁Cool，我以為佢傻更更嘅添』。我好似終於感受到進入角色之後去演戲嘅方法，以前會係設計好多嘢再喺現場做番出嚟，變咗件事好用技巧同勞力去堆砌，唔夠人性化。」