中年好聲音︱龍婷邀丁文俊甜蜜合唱　車婉婉：好似去咗婚禮咁

無綫節目《中年好聲音》本周日（9日）播出的第19集，是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，八強參賽者邀請之前被淘汰的選手合唱作賽，本回合嘉賓評審是歌手巫啟賢。而今集最吸睛的組合是龍婷及丁文俊，因之前合唱《因為愛情》而傳緋聞的他們，今集獻唱《選擇》時深情對望及十指緊扣，就連主持車婉婉都笑言：「好似去咗一個婚禮咁！」並追問丁文俊：「龍婷揀你呀，有咩感想？」丁文俊即害羞口窒窒說：「好多謝佢，打撈番我上嚟。」張佳添就大讚二人聲線有化學作用：「龍婷把聲可以帶出丁文俊最Man嘅位，丁文俊把聲又可以帶出龍婷好女人嘅一面，兩個係Perfect Match，個表演係The Best Wedding Song。」但伍仲衡認為丁文俊唱得不夠溫柔浪漫，巫啟賢則批二人未夠了解歌曲：「用錯方式去唱，頭先以為自己去咗中央電視台嘅晚會，柔情蜜意唔見咗！」

另外，吳大強及「鮑大人」鮑聖光的組合也是亮點之一，兩大靚聲王終極合體獻唱《Happy Together》，並挑戰自彈自唱，但被批聲音唔入咪，巫啟賢說：「我覺得你哋揸結他反而綁住咗喺度，好保守，只係喺一個好安全嘅範圍將呢隻歌交代咗出嚟，反而呢隻歌嘅精神出唔到。」伍仲衡則說：「唔覺得你哋係做緊同一個表演，同埋你哋把聲冇Magic。」