《MTV影視頒獎禮》公布提名名單,電影組方面,由湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)獲6項提名領先,包括最佳電影,與《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)、《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)、《虛無》(Nope)等爭獎。

電視組方面,由電子遊戲改編的喪屍新劇《最後生還者》(The Last Of Us)與科幻劇《怪奇物語》(Stranger Things)各獲6項提名領先。頒獎禮將於5月7日舉行。