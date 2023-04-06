張惠妹開騷展現誘人「光管腳」　媽媽缺席真相曝光

張惠妹（阿妹）時隔6年再開騷，「ASMR世界巡迴演唱會」高雄站昨（5日）日完滿落幕，體貼一眾粉絲的她更提早開唱，讓大家可以趕上尾班車，準時回家。而為了祝賀張惠妹演出完滿，部落一眾親友到場支持，提早在演唱會門外快閃跳舞外，隨着演唱會場內氣氛愈來愈熱鬧，台上的阿妹更喊道：「接下來這首歌我的阿姨、姊姊們，要帶大家跳很漂亮的舞，親愛的，你們想一起跳或坐著打節拍都可以喔。」族人們一同跳起部落舞蹈，讓演唱會現場宛如台東豐年祭般熱鬧非凡。

而演唱會唱到《姊妹》時，亦特別提到86歲的張媽媽缺席原因，阿妹說：「張媽媽每場都有來，但今天早上媽媽跟我說她想回去台東看看小寶貝，一隻名叫『王子』的鸚鵡，因為是從沒長毛的小鳥開始照顧到現在，變得毛很多、很漂亮，但沒關係，今天有姊姊妹妹坐鎮！」說完，全場跟著一起歡唱《姊妹》，緊接著的《彩虹》搭配現場流動的彩虹色燈光，氣氛更是溫馨又感動。

另外，收身有成的張惠妹亦不忘大派福利，除了早前演出大騷香肩美腿後，今次更大玩「御姐誘惑」，雖然身上的粉色亮片西裝略顯成熟保守，但下身卻是令人眼前一亮的「失蹤風格」，盡騷白滑美腿，裙下風光引人遐想。