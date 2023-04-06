本郷柚巴　G奶灰姑娘

入得藝能界發展，冇人想做死一世茄喱啡，個個都希望有朝一日能成為鎂光燈下嘅主角，但要夢想成真，除咗講際遇，仲要靠實力，就好似今年20歲嘅本鄉柚巴，由「難波之寫真灰姑娘」升級為「令和最強女主角」，正正係實力嘅體現！

人甜波正

日本大型美少女藝能團體AKB48一向多粉絲撐，但小弟對於佢哋嘅姊妹團NMB48更感興趣，事關隊中有唔少樣靚身材正嘅成員，包括上西怜、隅野和奏，同埋今日為大家介紹嘅本鄉柚巴。出生於日本大阪府嘅柚巴，大約13歲己成功加入NMB48，初時人氣平平，直至前年趁高中畢業殺入寫真界，終於成功上位。講真柚巴確係人甜波正，嗰張青春童顏令人不期然諗起「乳神蘿莉」寺本莉緒，而佢嘅身材亦相當吸睛，喺纖腰同水着襯托下，一對Ｇ奶睇落更加凸出！

胸襲泰國

由於柚巴嘅形象健康又性感，令唔少粉絲心動，被封為「難波之寫真灰姑娘」，甚至稱佢為「令和最強女主角」，意思即係指阿妹嘅條件足以成為令和時代最受注目嘅寫真偶像。喺今年1月，柚巴正式踏入20歲，為咗慶祝人生踏入新里程，佢特別推出第二本個人寫真集，而呢一次仲飛去泰國取景添！據講呢本寫真集唔止洋溢泰式風情，柚巴仲會首次拍攝內衣照，嘗試挑戰一下成人感覺，真係令人好期待呀！